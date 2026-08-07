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Jovem português criou um gémeo “mau” do ChatGPT e acabou nas mãos do FBI

· Inteligência Artificial 14 Comentários

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Autor: Ana Sofia Neto

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  1. PAULO PEDROSO says:
    7 de Agosto de 2026 às 11:50

    Mas que crime cometeu o João, ele criou uma ferramenta não a usou, (de acordo com o texto acima), ou seja vamos condenar quem cria armas porque são letais se usadas, vamos condenar cria bombas porque são letais quando usadas? a Ferramenta é má, se for usada, caso contrário inofensiva, alias pode ser usada para testes de segurança.

    Se o “João” cometeu algum crime, roubou, alguma empresa, pessoa, que seja condenado por isso, agora ser condenado porque fulano usou a ferramenta criada por ele é só parvo.

    Responder
  2. a says:
    7 de Agosto de 2026 às 12:58

    Apenas um elogio
    Gostei de ver o uso correcto da palavra.
    “espoletou”
    E não o seu contrário, que é a versão erradamente mais usada.
    Despoletar, cujo significado seria desplodir, se isso fosse possível.
    Podem apagar este comentário.

    Responder
  3. Filipe says:
    7 de Agosto de 2026 às 12:58

    Está explicado porque está solto, li e tornei a ler e não vi nenhum crime aliás é uma pouca vergonha que tenha sido preso e esteja a espera de julgamento o caso já deveria estar arquivado.

    Ou então existe mais coisas que não são descritas na notícia.

    Responder
  4. Zé Fonseca A. says:
    7 de Agosto de 2026 às 13:06

    Típico tuga, é sempre o joaozinho

    Responder
  5. Old Spice says:
    7 de Agosto de 2026 às 13:13

    E os modelos abliterated no hugging face? Também vão os criadores todos para a cadeia?

    Responder
  6. MLopes says:
    7 de Agosto de 2026 às 13:29

    gostava de perceber o racional por trás da acusação de “sabotagem informática”

    Responder

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