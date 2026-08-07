Jovem português criou um gémeo “mau” do ChatGPT e acabou nas mãos do FBI
Um português de 23 anos programou um modelo de Inteligência Artificial (IA) sem filtros, capaz de gerar malware e mensagens de phishing sem qualquer restrição ética. A ferramenta, batizada de WormGPT, chegou a ser vendida na Deep Web e acabou por atrair as atenções até do Federal Bureau of Investigation (FBI).
Enquanto ferramentas como o ChatGPT recusam responder a pedidos que envolvam atividades ilegais, o WormGPT seguia outra lógica, não deixando questões sem resposta.
Identificado apenas pelo nome fictício de João e com um percurso ligado à programação desde criança, o jovem autodidata português decidiu criar uma alternativa sem barreiras éticas às IA generativas mais conhecidas, como o ChatGPT.
Segundo avançado pelo Público, o sistema não fazia qualquer avaliação sobre a finalidade dos pedidos que recebia. Ou seja, podia ser usado para gerar vírus, criar malware para roubo de palavras-passe ou redigir mensagens de phishing altamente convincentes, tudo isto guiando o utilizador passo a passo, mesmo que este não tivesse qualquer conhecimento técnico.
De projeto pessoal a ferramenta de cibercriminosos
O que começou como um projeto isolado rapidamente ganhou escala, com o WormGPT a ser disponibilizado na Deep Web e, ao longo do tempo, a captar utilizadores em vários pontos do globo.
Só em agosto de 2023, a acusação consultada pelo Público aponta para cerca de 70 utilizadores ativos, espalhados por países como Austrália, Estados Unidos, África do Sul, Singapura e Israel, havendo mesmo registo de utilização em Kiev, numa altura em que a Ucrânia já enfrentava a guerra com a Rússia.
O jovem português terá inicialmente desvalorizado a sua responsabilidade, argumentando que apenas disponibilizava a ferramenta e que não controlava o uso que terceiros lhe davam.
Contudo, essa posição começou a mudar quando passou a ser contactado diretamente por outros hackers para desenvolver soluções ligadas a crimes mais graves, como a clonagem de cartões de crédito. Nessa altura, decidiu abandonar o projeto.
FBI encaminhou caso do jovem português para a PJ
A investigação apurou que, no computador do jovem, existia um documento com a descrição das funcionalidades do WormGPT, incluindo uma referência a uma eventual venda por 55 mil euros.
Este processo espoletou o interesse do FBI, acabando o caso por ser encaminhado para a unidade de combate à cibercriminalidade da Polícia Judiciária (PJ) em Portugal.
Conforme informámos, João foi detido no início de 2025, com o processo a correr termos no Departamento de Investigação e Ação Penal do Porto.
Apesar da gravidade dos factos, o juiz responsável pelo caso optou por não aplicar medidas de coação mais severas, permitindo que o jovem permanecesse em liberdade enquanto aguarda julgamento.
Segundo uma fonte próxima do processo citada pelo Público, o magistrado terá pretendido dar-lhe uma oportunidade de canalizar as suas competências para fins positivos.
Colaboração com as autoridades e motivações familiares
Desde o início do processo, o jovem português assumiu os atos praticados e colaborou com as autoridades, o que contribuiu para uma redução no número de crimes que lhe são imputados. Ainda assim, irá responder por três crimes de sabotagem informática.
Nos primeiros meses após a detenção, o jovem ficou impedido de aceder à Internet e teve de se apresentar semanalmente numa esquadra, restrições que foram sendo progressivamente levantadas, permitindo-lhe retomar os estudos em Programação e Sistemas de Informação.
Segundo uma fonte ligada ao processo, terá sido a situação de desemprego da mãe a pesar na decisão de começar a vender subscrições do WormGPT, com parte do dinheiro obtido através da Deep Web a ser usado para ajudar nas despesas da família.
A investigação estima que João tenha lucrado cerca de 24.290 euros com a atividade, valor que terá de devolver em caso de condenação e que será abatido ao montante apurado com a venda dos ativos em criptomoedas apreendidos, avaliados em cerca de 1195 euros à data da detenção.
O que se segue para o jovem português
Atualmente, João vive com os pais, é descrito como uma pessoa reservada e tímida, e aproxima-se do último ano do curso.
Falta agora o julgamento, onde responderá pelos três crimes de sabotagem informática, sendo que a colaboração prestada às autoridades ao longo da investigação poderá pesar a seu favor na determinação da pena final.
Mas que crime cometeu o João, ele criou uma ferramenta não a usou, (de acordo com o texto acima), ou seja vamos condenar quem cria armas porque são letais se usadas, vamos condenar cria bombas porque são letais quando usadas? a Ferramenta é má, se for usada, caso contrário inofensiva, alias pode ser usada para testes de segurança.
Se o “João” cometeu algum crime, roubou, alguma empresa, pessoa, que seja condenado por isso, agora ser condenado porque fulano usou a ferramenta criada por ele é só parvo.
Não sejas ingénuo…
Não se trata de ser ingénuo, a lei portuguesa é clara, uma pessoa não pode ser condenada por um crime que não cometeu, a lei portuguesa não julga pessoas pelo achismo ou pela ingenuidade dos juizes, julga com base em factos e provas. se Cometeu um crime que seja julgado e condenado por tal, criar uma ferramenta por si só não é um crime.
“a Ferramenta é má, se for usada”,… claro, ele só criou aquilo que criou para estar lá sossegadinha, tipo ele a olhar para ela!!! Trata-te!!!!!!!
Começo a achar que o próximo passo do fbi ou da pj devia ser investigar aqui o paulito. Acho que iriam ter muito com que se entreter.
Comércio ilegal de “armas”!
Pedrito não seja tão ingénuo
Apenas um elogio
Gostei de ver o uso correcto da palavra.
“espoletou”
E não o seu contrário, que é a versão erradamente mais usada.
Despoletar, cujo significado seria desplodir, se isso fosse possível.
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🙂
Está explicado porque está solto, li e tornei a ler e não vi nenhum crime aliás é uma pouca vergonha que tenha sido preso e esteja a espera de julgamento o caso já deveria estar arquivado.
Ou então existe mais coisas que não são descritas na notícia.
Típico tuga, é sempre o joaozinho
ou o Zezinho.
E os modelos abliterated no hugging face? Também vão os criadores todos para a cadeia?
gostava de perceber o racional por trás da acusação de “sabotagem informática”