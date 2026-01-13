Apple disponibiliza iOS 26.3 Public Beta 2 e prepara o caminho para grandes melhorias

A Apple lançou a segunda versão beta pública do iOS 26.3, destinada a utilizadores inscritos no programa de testes do iPhone. Esta atualização surge poucos dias após a disponibilização do mesmo build para programadores e dá continuidade ao ciclo de testes antes do lançamento final.

iOS 26.3 beta 2: novidades principais

iOS 26.3 Public Beta 2 não traz mudanças radicais na experiência de utilização, mas prepara o sistema para funções importantes e refina o que já estava a ser testado:

Suporte para encriptação de ponta-a-ponta do RCS nas mensagens : foram encontradas referências no código que sugerem o futuro suporte a esta funcionalidade, uma promessa antiga da Apple para melhorar a segurança das mensagens.

: foram encontradas referências no código que sugerem o futuro suporte a esta funcionalidade, uma promessa antiga da Apple para melhorar a segurança das mensagens. Continuação das melhorias já presentes na primeira beta, incluindo uma opção para facilitar a transferência de dados de iPhone para Android, alterações na galeria de papéis de parede e uma funcionalidade de reencaminhamento de notificações para dispositivos terceiros na União Europeia.

Objetivo da atualização

Como é habitual em versões intermédias, o iOS 26.3 Beta 2 concentra-se principalmente no polimento e na estabilidade.

Muitos dos ajustes são internos e não visíveis de imediato aos utilizadores, mas são essenciais para preparar a versão final que deverá ser lançada nas próximas semanas.

Integração com outros sistemas

Paralelamente, a Apple tem lançado versões beta de outros sistemas do ecossistema, incluindo iPadOS, watchOS, tvOS e macOS, com uma lógica de manter a experiência integrada entre dispositivos.

Recomendações para testers

Como ocorre com todas as versões beta, podem surgir falhas, consumo de bateria superior ou incompatibilidades com algumas aplicações.

Se o iPhone for um dispositivo de trabalho ou uso crítico, pode ser preferível aguardar a versão estável em vez de instalar esta beta.

Em resumo...

O iOS 26.3 Public Beta 2 representa um passo intermédio no desenvolvimento do iOS 26, colocando algumas fundações para funcionalidades futuras, como a encriptação RCS, e refinando o sistema antes da publicação oficial.

A atualização final é esperada para final de janeiro ou início de fevereiro de 2026.