The Liar Princess and the Blind Prince a caminho do Steam

A NIS America revelou recentemente que a aventura de plataformas 2D The Liar Princess and The Blind Prince vai poder ser jogado através da Steam, após ter sido originalmente lançado para Playstation 4 e Nintendo Switch.

The Liar Princess and the Blind Prince conta a história de dois corações solitários unidos por um mal‑entendido mútuo. No videojogo, controlas o lobo, disfarçado de princesa, que guia o príncipe cego através de uma floresta perigosa, à procura da bruxa capaz de lhe devolver a visão. A floresta alberga várias criaturas hostis determinadas a terminar a tua jornada antes do tempo, bem como armadilhas perigosas que colocam o príncipe em risco.

No fundo da floresta, um lobo solitário canta. Encantado por essa bela voz, um príncipe curioso segue a melodia, apenas para surpreender o lobo, que acaba por o cegar. Juntos, partem numa jornada para restaurar a sua visão. No entanto, neste conto ilustrado de amor e perda, todos os presentes têm um preço.

Alterna entre as formas de lobo e princesa para derrotar inimigos e guia o príncipe cuidadosamente, garantindo a sua segurança na busca por um final digno de um conto de fadas.

Com esta dinâmica, o jogador poderá libertar o seu monstro interior, transformando‑se livremente quer em princesa, quer em lobo, de forma a guiar o príncipe cego em direção a uma cura. Vai ter de travessar a floresta mortal, mas com cuidado... essa floresta não é lugar para um príncipe cego.

Pelo caminho irão encontrar muitos obstáculos. Alguns desses desafios requerem a força selvagem do lobo, enquanto que outros serão solucionados com a inteligência da princesa.

The Liar Princess and the Blind Prince foi lançado originalmente a nível mundial para Nintendo Switch e PlayStation 4 a 12 de fevereiro de 2019.