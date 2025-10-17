Esquema de criptoativos: mulher detida na Guarda por burlar 300 pessoas

A Polícia Judiciária (PJ) da Guarda deteve uma mulher suspeita de estar envolvida num vasto esquema de burla relacionado com investimentos em criptoativos, que terá lesado cerca de 300 vítimas em todo o país.

Burla com criptoativos: prejuízo total ascende a 1,8 milhões de euros

De acordo com a PJ, a suspeita atraía as vítimas através de plataformas digitais, sobretudo no Telegram, onde promovia alegados investimentos em criptoativos com promessas de elevados retornos financeiros. Depois de obter a confiança dos investidores, os montantes eram transferidos para diversas contas bancárias, pelo menos 18 contas diferentes, pertencentes à própria mulher, a familiares e a terceiros.

A atividade fraudulenta prolongou-se durante meses e só foi interrompida após a intervenção da Polícia Judiciária. A operação foi conduzida pelo Departamento de Investigação Criminal da Guarda, que realizou várias diligências no âmbito do inquérito dirigido pelo Ministério Público da Guarda.

A mulher foi detida fora de flagrante delito e será agora presente a primeiro interrogatório judicial, onde lhe serão aplicadas as medidas de coação consideradas adequadas. A investigação prossegue, com o objetivo de identificar a totalidade das vítimas e apurar o destino dos valores obtidos através do esquema fraudulento.

A PJ reforça o alerta para os riscos de investir em criptomoedas através de plataformas não certificadas e de entidades não registadas junto das autoridades competentes, apelando à prudência dos cidadãos face a promessas de ganhos rápidos e garantidos.