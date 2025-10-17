O fenómeno Steal a Brainrot: entenda o jogo e os seus segredos
Para quem acompanha o universo do Roblox, Steal a Brainrot é um dos simuladores mais populares e caóticos do momento. Misturando humor, desafios e uma boa dose de loucura visual, o jogo coloca os jogadores no papel de colecionadores de “brainrots”. Explicamos o que é o Rebirth, como funciona, quais as recompensas que oferece e porque é que esta mecânica transformou Steal a Brainrot num verdadeiro fenómeno entre os jogadores de Roblox.
O que é o sistema de Rebirth
Em Steal a Brainrot, o Rebirth funciona como um reset voluntário. Quando decidir renascer, perde o cash e todos os Brainrots que colecionou, voltando ao início. Em troca, ganha bónus permanente que tornam cada nova jogada mais rápida e poderosa.
Esta é uma mecânica comum em jogos incrementais ou simuladores: abdica do progresso imediato para obter vantagens a longo prazo. Com o tempo, os bónus acumulam-se, permitindo-te atingir níveis mais altos e desbloquear novas recompensas a um ritmo cada vez maior.
Antes de fazer o Rebirth
Fazer Rebirth não é uma decisão que se deva tomar de ânimo leve. Ao reiniciar o progresso, o jogador perde todo o dinheiro acumulado e todos os “brainrots” recolhidos, basicamente, tudo aquilo em que investiu tempo e esforço até esse momento. É por isso que muitos jogadores optam por vender os brainrots antes de renascer, ou transferi-los para contas secundárias (“alt accounts”) para os recuperarem mais tarde. Essa estratégia permite extrair o máximo valor possível da partida atual antes de recomeçar. Em troca, o Rebirth concede bónus permanentes: multiplicadores de dinheiro, mais capital inicial, novos equipamentos e mais espaços na base para armazenar brainrots. Esses bónus acumulam-se a cada novo Rebirth, tornando as partidas seguintes mais rápidas e eficientes.
Requisitos de Rebirth
O sistema de Steal a Brainrot inclui 15 níveis de Rebirth, cada um com requisitos e recompensas diferentes. O montante de dinheiro necessário aumenta de forma exponencial e, além disso, é preciso recolher brainrots raros específicos para avançar. A tabela abaixo resume os principais níveis de renascimento e os respetivos bónus:
|Rebirth
|Required Cash
|Required Brainrots
|Multiplier
|Cash Bonus
|Lock Base Bonus
|Slot Bonus
|1
|$1M
|Trippi Troppi, Gangster Footera
|x0.5
|$5K
|+10 Sec
|-
|2
|$3M
|Brr Brr Patapim, Boneca Ambalabu
|x1
|$10K
|+10 Sec
|+1
|3
|$12.5M
|Trulimero Trulicina, Chimpanzini Bananini
|x2
|$25K
|+10 Sec
|+1
|4
|$35M
|Chef-Crabracadabra, Glorbo Fruttodrillo
|x3
|$50K
|+10 Sec
|+1
|5
|$100M
|Frigo Camelo, Orangutini Ananassini
|x4
|$100K
|+10 Sec
|+1
|6
|$350M
|Bombardiro Crocodilo
|x5
|$250K
|+10 Sec
|+1
|7
|$1B
|Bombombini Gusini
|x6
|$500K
|+10 Sec
|+1
|8
|$5B
|Te Te Te Sahur
|x7
|$1M
|+10 Sec
|+1
|9
|$25B
|Cocofanto Elefanto
|x8
|$5M
|+10 Sec
|+1
|10
|$250B
|Girafa Celestre
|x9
|$25M
|+10 Sec
|-
|11
|$1T
|Tralalero Tralala
|x10
|$100M
|+10 Sec
|-
|12
|$7T
|Odin Din Din Dun
|x11
|$500M
|+10 Sec
|+1
|13
|$35T
|Trenostruzzo Turbo 3000
|x12
|$1B
|+10 Sec
|+1
|14
|$100T
|Trippi Troppi Troppa Trippa
|x13
|$2.5T
|+10 Sec
|+1
|15
|$500T
|Pakrahmatmamat
|x14
|$10T
|+10 Sec
|+1
O multiplicador de dinheiro aumenta progressivamente até um máximo de x14 no Rebirth 15. O temporizador de bloqueio da base começa em 60 segundos e ganha +10 segundos em cada Rebirth, totalizando 210 segundos no último nível. A maioria dos renascimentos também concede um novo espaço para armazenar brainrots, tornando o jogo mais dinâmico e recompensador a longo prazo.
Dicas e estratégias
O segredo está em saber quando fazer o Rebirth. Avançar cedo demais pode atrasar o progresso; esperar demasiado pode significar perder tempo a acumular recursos que vão ser reiniciados de qualquer forma. Recomenda-se acumular o máximo de dinheiro e os brainrots exigidos para o próximo nível, vendendo ou transferindo o que for possível antes de reiniciar. Cada novo Rebirth torna a jogabilidade mais eficiente e desbloqueia multiplicadores e bónus de dinheiro que aceleram todas as etapas seguintes.
Porque é que Steal a Brainrot se tornou um fenómeno
O sucesso do jogo vem da sua mistura de humor absurdo e mecânica viciante.
Os nomes caricatos dos Brainrots - como Trippi Troppi ou Cocofanto Elefanto - dão um tom leve e divertido, enquanto o sistema de progressão mantém os jogadores constantemente motivados a melhorar. Além disso, o jogo está em constante atualização dentro do Roblox, o que atrai comunidades inteiras de criadores e streamers que partilham dicas, coleções e estratégias.
O Rebirth é o coração deste fenómeno: transforma a repetição em desafio, a perda em progresso e o jogo em ciclo interminável de evolução.
Conclusão
O sistema de Rebirth em Steal a Brainrot representa o equilíbrio perfeito entre risco e recompensa. Sacrificar o progresso atual é um passo estratégico para ganhar vantagens permanentes e subir de nível mais rapidamente nas partidas seguintes. Planeando bem cada reinício e cumprindo os requisitos certos, é possível atingir os níveis mais altos de multiplicadores e tornar o jogo cada vez mais rápido, divertido e recompensador.