O fenómeno Steal a Brainrot: entenda o jogo e os seus segredos

Para quem acompanha o universo do Roblox, Steal a Brainrot é um dos simuladores mais populares e caóticos do momento. Misturando humor, desafios e uma boa dose de loucura visual, o jogo coloca os jogadores no papel de colecionadores de “brainrots”. Explicamos o que é o Rebirth, como funciona, quais as recompensas que oferece e porque é que esta mecânica transformou Steal a Brainrot num verdadeiro fenómeno entre os jogadores de Roblox.

O que é o sistema de Rebirth

Em Steal a Brainrot, o Rebirth funciona como um reset voluntário. Quando decidir renascer, perde o cash e todos os Brainrots que colecionou, voltando ao início. Em troca, ganha bónus permanente que tornam cada nova jogada mais rápida e poderosa.

Esta é uma mecânica comum em jogos incrementais ou simuladores: abdica do progresso imediato para obter vantagens a longo prazo. Com o tempo, os bónus acumulam-se, permitindo-te atingir níveis mais altos e desbloquear novas recompensas a um ritmo cada vez maior.

Antes de fazer o Rebirth

Fazer Rebirth não é uma decisão que se deva tomar de ânimo leve. Ao reiniciar o progresso, o jogador perde todo o dinheiro acumulado e todos os “brainrots” recolhidos, basicamente, tudo aquilo em que investiu tempo e esforço até esse momento. É por isso que muitos jogadores optam por vender os brainrots antes de renascer, ou transferi-los para contas secundárias (“alt accounts”) para os recuperarem mais tarde. Essa estratégia permite extrair o máximo valor possível da partida atual antes de recomeçar. Em troca, o Rebirth concede bónus permanentes: multiplicadores de dinheiro, mais capital inicial, novos equipamentos e mais espaços na base para armazenar brainrots. Esses bónus acumulam-se a cada novo Rebirth, tornando as partidas seguintes mais rápidas e eficientes.

Requisitos de Rebirth

O sistema de Steal a Brainrot inclui 15 níveis de Rebirth, cada um com requisitos e recompensas diferentes. O montante de dinheiro necessário aumenta de forma exponencial e, além disso, é preciso recolher brainrots raros específicos para avançar. A tabela abaixo resume os principais níveis de renascimento e os respetivos bónus:

Rebirth Required Cash Required Brainrots Multiplier Cash Bonus Lock Base Bonus Slot Bonus 1 $1M Trippi Troppi, Gangster Footera x0.5 $5K +10 Sec - 2 $3M Brr Brr Patapim, Boneca Ambalabu x1 $10K +10 Sec +1 3 $12.5M Trulimero Trulicina, Chimpanzini Bananini x2 $25K +10 Sec +1 4 $35M Chef-Crabracadabra, Glorbo Fruttodrillo x3 $50K +10 Sec +1 5 $100M Frigo Camelo, Orangutini Ananassini x4 $100K +10 Sec +1 6 $350M Bombardiro Crocodilo x5 $250K +10 Sec +1 7 $1B Bombombini Gusini x6 $500K +10 Sec +1 8 $5B Te Te Te Sahur x7 $1M +10 Sec +1 9 $25B Cocofanto Elefanto x8 $5M +10 Sec +1 10 $250B Girafa Celestre x9 $25M +10 Sec - 11 $1T Tralalero Tralala x10 $100M +10 Sec - 12 $7T Odin Din Din Dun x11 $500M +10 Sec +1 13 $35T Trenostruzzo Turbo 3000 x12 $1B +10 Sec +1 14 $100T Trippi Troppi Troppa Trippa x13 $2.5T +10 Sec +1 15 $500T Pakrahmatmamat x14 $10T +10 Sec +1

O multiplicador de dinheiro aumenta progressivamente até um máximo de x14 no Rebirth 15. O temporizador de bloqueio da base começa em 60 segundos e ganha +10 segundos em cada Rebirth, totalizando 210 segundos no último nível. A maioria dos renascimentos também concede um novo espaço para armazenar brainrots, tornando o jogo mais dinâmico e recompensador a longo prazo.

Dicas e estratégias

O segredo está em saber quando fazer o Rebirth. Avançar cedo demais pode atrasar o progresso; esperar demasiado pode significar perder tempo a acumular recursos que vão ser reiniciados de qualquer forma. Recomenda-se acumular o máximo de dinheiro e os brainrots exigidos para o próximo nível, vendendo ou transferindo o que for possível antes de reiniciar. Cada novo Rebirth torna a jogabilidade mais eficiente e desbloqueia multiplicadores e bónus de dinheiro que aceleram todas as etapas seguintes.

Porque é que Steal a Brainrot se tornou um fenómeno

O sucesso do jogo vem da sua mistura de humor absurdo e mecânica viciante.

Os nomes caricatos dos Brainrots - como Trippi Troppi ou Cocofanto Elefanto - dão um tom leve e divertido, enquanto o sistema de progressão mantém os jogadores constantemente motivados a melhorar. Além disso, o jogo está em constante atualização dentro do Roblox, o que atrai comunidades inteiras de criadores e streamers que partilham dicas, coleções e estratégias.

O Rebirth é o coração deste fenómeno: transforma a repetição em desafio, a perda em progresso e o jogo em ciclo interminável de evolução.

Conclusão

O sistema de Rebirth em Steal a Brainrot representa o equilíbrio perfeito entre risco e recompensa. Sacrificar o progresso atual é um passo estratégico para ganhar vantagens permanentes e subir de nível mais rapidamente nas partidas seguintes. Planeando bem cada reinício e cumprindo os requisitos certos, é possível atingir os níveis mais altos de multiplicadores e tornar o jogo cada vez mais rápido, divertido e recompensador.