Quanto vai receber com as novas tabelas de IRS?

Se os últimos dois meses foram "simpáticos", no que diz respeito a salários, com as novas tabelas de IRS vai haver mudanças. Conheça a calculadora que lhe vai dizer qual será o seu salário líquido a partir de outubro.

Calculadora do salário líquido com novas tabelas do IRS

A Deco Proteste lançou uma calculadora que permite saber quanto vai passar a receber a partir de outubro. Para usar esta ferramenta terá de se registar no site aqui, mas o uso da ferramenta é gratuita.

Depois do registo passa a ter acesso à calculadora do salário líquido. Preencha os dados solicitados, com o máximo rigor, para ter o resultado mais correto.

Depois dos dados inseridos, basta carregar em calcular. De imediato serão apresentados

Segundo a Deco Proteste, a ferramenta, que está operacional no portal IRS Simples, permite a qualquer trabalhador por conta de outrem ou pensionista calcular de forma simples e rápida o valor líquido que irá receber com a entrada em vigor das novas tabelas de retenção na fonte de IRS, a 1 de outubro.