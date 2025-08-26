Fibra a 1 Gbps por apenas 15 euros por mês? Mas há uma má notícia…

Em Portugal não existem assim tantas operadoras no mercado. Com a entrada da romena DIGI, as restantes operadoras rapidamente tentaram criar produtos mais atrativos, baixando os preços. Mas há uma operadora pouco conhecida, quem tem excelentes preços... mas tem um problema.

A operadora LigaT surgiu para democratizar a utilização da Internet em Portugal.

Sem truques, letras pequenas ou promoções temporárias. A operadora diz não esconder detalhes importantes das condições e dizem ser totalmente transparentes no valor que cobram por aquilo que oferecem.

Sem fidelização, a missão é oferecer cada vez mais, pelo mesmo valor.

Que serviços oferece a LigaT?

Fibra com velocidades até 10Gbps simétricos, televisão com os canais essenciais e serviço móvel com dados até 50GB e 2500min./SMS. A LigaT disponibiliza, ainda, o On/Off, a primeira fibra pré-paga no mercado.

Atualmente a operadora está a oferecer fibra a 1 Gbps (simétrica) por apenas 15 euros por mês. O serviço não tem fidelização, a operadora oferece a instalação e o router já vem com Wi-Fi 6. A notícia menos boa é que este serviço não estão disponível em todo o país.

A LigaT é uma operadora regional que foi lançada em junho de 2023, que opera com rede própria de fibra ótica e não depende de terceiros. Está disponível apenas em determinadas zonas do Oeste e da Margem Sul: Montijo, Alcochete, Leiria, Bombarral, Caldas da Rainha, Venda do Pinheiro, Malveira, Mafra, Ericeira e Torres Vedras.