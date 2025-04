O WhatsApp tem procurado dar aos utilizadores uma experiência de utilização transversal e igual em todas as plataformas. A materialização desta ideia tem sido vista e agora parece haver mais um passo nesse sentido. Do que foi revelado, o WhatsApp prepara-se para trazer as videochamadas e chamadas de voz ao browser.

WhatsApp prepara-se para trazer novidades

O cliente web do WhatsApp poderá em breve ter a funcionalidade de chamada de voz e vídeo incorporada, segundo está agora a ser avançado. Esta será uma novidade que certamente agradará a muitos utilizadores que optaram por usar esta versão no seu dia a dia.

Atualmente, os utilizadores do WhatsApp que desejam fazer chamadas para outras pessoas precisam de utilizar a aplicação móvel ou a aplicação para PC, ou Mac no desktop. No entanto, o WABetaInfo descobriu novos botões de chamada a aparecer no cliente web, o que significa que em breve poderá aceder a todas as mesmas funcionalidades, independentemente do local onde utiliza o WhatsApp.

Numa atualização no mês passado, o WhatsApp mudou a forma como os utilizadores podem iniciar uma chamada de voz ou vídeo em conversas individuais e de grupo. Para isso adiciona um menu suspenso de chamadas para testadores beta. Agora, parece que o WhatsApp está a trabalhar mais amplamente nos recursos de chamada.

Videochamadas e chamadas de voz no browser

Na informação partilhada, foi revelada uma captura de ecrã do que é supostamente uma conversa de grupo do WhatsApp num browser. Aqui são mostrados os conhecidos e familiares ícones da câmara e telefone disponíveis na aplicação principal que não estavam lá antes, dando acesso às videochamadas e chamadas de voz ao browser.

Quando o WhatsApp estiver pronto para implementar amplamente esta funcionalidade, a aplicação tornar-se-á mais versátil. Deverá funcionar tal como outras plataformas de comunicação, incluindo o Microsoft Teams. Permitem conversar e comunicar de outras formas em qualquer lugar, desde que tenha acesso a um browser como o Chrome, Edge ou Safari. Isto sem ter de descarregar ou instalar a aplicação.

Será certamente uma oportunidade de melhoria e que elevará o WhatsApp, pelo menos na versão web. O browser tem assim acesso a mais uma funcionalidade que hoje temos nas versões móveis da app e que todos usam de forma constante.