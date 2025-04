Frota de luxo da Polícia do Dubai tem um novo membro: um Rolls-Royce Cullinan personalizado

A Polícia do Dubai adicionou oficialmente um Rolls-Royce Cullinan feito à medida à sua frota de veículos de patrulha de luxo. O veículo foi personalizado pelo famoso especialista automóvel Mansory. Espreite a máquina!

Durante o Arabian Travel Market (ATM) 2025, realizado no Dubai World Trade Centre, o Brigadier Khalfan Obaid Al Jallaf, diretor do Departamento de Polícia Turística da Polícia do Dubai, inaugurou um novo veículo de patrulha.

A integrar a conhecida frota de luxo da Polícia do Dubai, o Rolls-Royce Cullinan destaca-se pelos 610 cavalos, pela velocidade máxima de 280 km/h e pela capacidade de acelerar dos 0 aos 100 km/h em apenas 5 segundos.

No evento, o diretor do Departamento de Polícia Turística da Polícia do Dubai nomeou as melhorias personalizadas que distinguem o Cullinan, fabricado a partir de componentes de fibra de carbono e alumínio de primeira qualidade e equipado com tecnologias de ponta, bem como ecrãs topo de gama.

O objetivo passa por proporcionar uma experiência de condução ótima, segundo um comunicado de imprensa. De facto, as modificações de que foi alvo asseguram que o veículo se destaca tanto visualmente como em termos de desempenho.

A Mansory, com sede na Alemanha, é há muito um líder mundial na modificação de automóveis de luxo, redefinindo a excelência através de um trabalho artesanal personalizado e de um design exclusivo.

Disse Kourosh Mansory, expressando orgulho na parceria e explicando que o Rolls-Royce Cullinan, uma edição única concebida especificamente para a Polícia do Dubai, reflecte o "compromisso comum com a inovação, a excelência e a liderança no mundo automóvel".

Segundo o Brigadier Al Jallaf, a chegada deste Rolls-Royce Cullinan reforça a presença da polícia nos principais destinos turísticos, incluindo o Burj Khalifa, o Sheikh Mohammed Bin Rashid Boulevard e o JBR.

Além disso, reflete o empenho da Polícia do Dubai em manter-se na vanguarda da inovação e da modernidade.

Pintado com o verde da Polícia do Dubai, a estreia do Cullinan segue-se a uma colaboração anterior bem sucedida entre a Mansory e a Polícia do Dubai, que viu a integração de um Mercedes G63 modificado na frota das autoridades.

Esse veículo possui 720 cavalos de potência, acelera dos 0 aos 100 km/h em apenas 3,7 segundos e atinge uma velocidade máxima de 250 km/h, segundo a mesma comunicação.