Google quer mais segurança no Android 16 e bloqueia algo que usamos normalmente

A segurança do Android 16 tem sido uma das bases do seu desenvolvimento. Este novo sistema da Google promete dar ao utilizador mais segurança, com medidas simples e básicas. A mais recente veio mostrar como o utilizador estará protegido contra ligações USB perigosas, desde dispositivos externos e até a carregadores maliciosos.

Entre as melhores práticas de segurança para dispositivos móveis, existe uma pouco conhecida. Falamos de evitar carregá-lo em locais públicos sempre que possível. Na verdade, esta ameaça chama-se juice hacking, e o seu objetivo é roubar todos os seus dados.

A Google sabe disso e decidiu remediar na próxima grande atualização do seu sistema operativo. Isto porque o Android 16 bloqueará novas ligações de dispositivos USB quando o telefone estiver bloqueado. Desta forma, o telefone estará protegido contra ataques físicos através de periféricos USB. Simplificando, é uma ligação de bloqueio.

Como foi agora descoberto, o Advanced Protection Mode, que já era conhecido com algumas funcionalidades, desativa a transmissão de dados USB quando o dispositivo está bloqueado. O carregamento continuará a funcionar, mas todos os periféricos que ligar ao telefone via USB ficarão bloqueados até desbloquear o telefone.

Os especialistas em segurança chamam a esta prática “preservativo USB” e, até agora, era necessário software de terceiros para a tornar possível. Não é a primeira vez que surge no Android. O Modo de Proteção Avançada está em testes da Google desde o Android 12 sendo expandido no Android 15 com o Modo de Bloqueio. O Android 16 vai um passo mais além. Bloqueia automaticamente novas ligações USB sem que o utilizador tenha de fazer nada.

Se um dispositivo tentar ligar-se a um telefone bloqueado, será apresentada uma notificação a alertar para “atividade USB suspeita”. Este modo atualizado irá desativar a instalação manual de aplicações (sideloading), restringir a conectividade 2G e bloquear o acesso a redes Wi-Fi públicas, entre outras coisas. A Google ainda não ativou a função, mas o APK analisado mostra que funciona no Android 16 beta 4.

Importa notar que o Android 16 não irá desligar à força os dispositivos já ligados ao smartphone quando este for bloqueado. Este bloqueio só será aplicado a novas tentativas de ligação. Quando esta medida for implementada no Android 16 e esta versão for a oficial, certamente que todos poderão carregar os seus telemóveis com muito mais tranquilidade, onde quer que estejam.