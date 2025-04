Novo Citroën Ami chega na próxima semana a partir de 7990 euros, e traz o Buggy!

Revelado no Salão Automóvel de Paris e com um design totalmente novo, o novo Citroën Ami estará disponível para encomenda a partir do dia 6 de maio. Ágil, com uma autonomia elétrica de 75 km e carregável em quatro horas a partir de uma tomada standard, o novo Citroën Ami mantém as receitas que o tornaram um sucesso desde há cinco anos: simples, económico, acessível e disponível dos 16 aos 99 anos com licença AM.

Redesenhado para ser mais expressivo e com a nova cor Night Sepia, lançada no final do ano passado, o novo Citroën Ami pode ser personalizado com três novos packs de cores - Spicy, Icy e Minty - para que cada um possa escolher o Ami que melhor se adapta à sua imagem.

A gama foi agora alargada com a introdução do novo Ami Buggy, inspirado no concept Ami Buggy Vision. O Buggy, anteriormente reservado a Edições Limitadas, permite agora a todos desfrutarem das suas viagens com espírito aventureiro a bordo de um veículo com muito carácter e aberto ao mundo exterior.

Com um aspeto aventureiro, torna-se um convite à mobilidade divertida, lúdica e orientada para o lazer. Para ainda mais carácter, o Ami Buggy está disponível na atrativa versão de cor ácida, denominada Palmeira.

Uma gama alargada para o líder da micromobilidade elétrica

Quando foi lançado há cinco anos, o Ami causou espanto e curiosidade antes de se tornar um verdadeiro fenómeno social.

Atualmente presente em 18 mercados e com 75.000 unidades já vendidas, o Ami teve um impacto duradouro na paisagem urbana, suburbana e rural, tornando-se no líder da micromobilidade elétrica na Europa.

Acessível e inovador, o Ami é uma alternativa mais segura e mais confortável a outras formas de micromobilidade, como os veículos de duas rodas ou as scooters, e está mais disponível do que os transportes públicos em certas zonas.

Maioritariamente vendido em plataforma online e disponível para compra a dinheiro ou aluguer, oferece facilidade de utilização com um percurso muito simples para o cliente.

O Ami reinventou o mundo dos quadriciclos, tornando acessível uma solução de mobilidade leve e elétrica, sob a forma de um objeto peculiar com uma arquitetura inovadora, onde a simetria tem um papel essencial no seu design.

Além disso, propôs uma solução fácil que até então não existia: ágil, medindo apenas 2,41 m e com um raio de brecagem de apenas 7,20 m, pode ser utilizado em alguns países a partir dos 14 anos, sem carta de condução, e em Portugal a partir dos 16 anos com licença AM.

Pode acomodar duas pessoas, é fácil de manusear e pode deslocar-se a velocidades até aos 45 km/h, tendo uma autonomia de 75 km, que é mais do que suficiente para uma utilização quotidiana. Além disso, pode ser carregado em quatro horas, utilizando uma tomada normal de 220 V.

O Ami mudou a vida de muitas famílias, trazendo liberdade e independência graças às suas muitas qualidades. Desde o seu lançamento, a gama e as soluções Ami não pararam de aumentar, proporcionando uma maior independência ao maior número possível de pessoas:

O kit Cargo especialmente desenvolvido para utilizadores profissionais que procuram capacidade de carga, mantendo o segundo lugar quando necessário;

especialmente desenvolvido para utilizadores profissionais que procuram capacidade de carga, mantendo o segundo lugar quando necessário; O Ami for All , concebido para dar maior independência às pessoas com mobilidade reduzida (disponível em França e na versão fechada do AMI);

, concebido para dar maior independência às pessoas com mobilidade reduzida (disponível em França e na versão fechada do AMI); O novo Ami Buggy, que se junta à gama com uma versão moderna e orientada para o lazer.

Um novo design para um novo estado de espírito

Com dimensões idênticas às da anterior geração, o novo Ami tem uma nova secção frontal e traseiro e uma personalidade mais forte.

Os faróis são agora elevados na base do para-brisas e rodeados por uma decoração preta, o que lhe confere um aspeto mais expressivo e um novo equilíbrio na parte dianteira.

Esses dois faróis estão ligados por uma nova forma de cápsula, onde se encontra o novo logótipo da marca num tom Rouge André. Esta nova cápsula, gravada no molde, assume a forma de um amplo sorriso, reforçando o lado jovial e benevolente do modelo.

A parte inferior perde a sua redondeza a favor de arestas mais vivas e superfícies mais verticais, criando o para-choques nas laterais.

À frente das rodas formam-se cubos que fazem lembrar peças de Lego, elementos que reforçam a perceção da largura de um Ami com melhor colocação na estrada e que contribuem para o seu carácter. Funcionam como para-choques de proteção nos quatro cantos do Ami.

Estes desenvolvimentos na parte dianteira refletem-se na secção traseira. A simetria é um elemento fundamental do Ami, que foi concebido desde o início para manter os custos baixos, reduzindo os investimentos.

As portas, os guarda-lamas dianteiros e traseiros, as laterais, os pilares do para-brisas e o óculo traseiro são todos fabricados a partir dos mesmos moldes, o que contribui, em grande medida, para a originalidade da proposta.

As laterais do Ami apresentam ranhuras moldadas nos guarda-lamas dianteiro direito e traseiro esquerdo, numa homenagem ao ilustre 2CV nascido em 1948, com o qual partilha a mesma filosofia de simplicidade e facilidade de utilização, acessível ao maior número possível de pessoas.

Novos packs de cores para o novo Ami

O Ami oferece várias opções de personalização e adaptação, para que se possa criar o veículo, de acordo com o temperamento individual.

A gama Ami inclui três packs color em vermelho, branco e verde - Ami Spicy, Ami Icy e Ami Minty -, que podem ser encomendados online ou através da rede aderente de concessionários AMI, e entregues diretamente em casa do cliente, permitindo a sua montagem pelo comprador.

Qualquer que seja a cor escolhida, estes packs contêm elementos que melhoram o conforto, o design exterior e o sistema de entretenimento.

Um novo Ami Buggy na gama

O Ami Buggy é uma nova proposta que se distingue do Ami por ser mais intrépido e aventureiro, visando o mercado do lazer.

Sem portas e sem teto, permite desfrutar dos tempos livres com a maior proximidade possível com a natureza, com uma agradável sensação de liberdade. As portas são substituídas por aros metálicos pretos, montados em dobradiças, acentuando a sensação de contacto com o mundo exterior.

No entanto, estão disponíveis, como acessórios, coberturas de portas com fecho de correr para isolar os ocupantes das intempéries. Estas podem ser enroladas e guardadas facilmente quando não estão a ser utilizadas.

O teto de abrir está protegido por uma capota, que é também muito fácil de manusear para conduzir o Buggy com os cabelos ao vento.

Dando-lhe ainda mais carácter, o Ami Buggy tem um spoiler preto na traseira, num toque desportivo.

As jantes de aço de 14" têm um acabamento dourado e são complementadas por um centro de roda preto, adornado com um chevron. O logótipo, por sua vez, recebeu uma nova tonalidade amarela.

O Ami Buggy está disponível numa versão mais arrojada, o Ami Buggy Palmeira, que se apresenta num pack em amarelo.

Ami Cargo: um kit modular inteligente para profissionais

O kit Cargo é a solução ideal para acompanhar os profissionais na sua atividade ou para as entregas de última hora, por exemplo.

Disponível em pós-venda, este acessório permite uma conversão fácil entre um espaço de carga otimizado e a possibilidade de libertar o banco para acolher um passageiro, respondendo assim a um vasto leque de necessidades em termos de mobilidade e de utilizações por parte dos profissionais.

Disponibilidade e preços

Tão acessível como sempre tem sido nos últimos três anos, o Citroën Ami e o Ami Buggy estarão disponíveis para encomenda a partir do próximo dia 6 de maio, em Portugal e na Europa.

O Ami estará disponível a partir de 7990 euros, ascendendo a 8390 euros as versões com o pack de cores.

Quanto ao Ami Buggy, estará disponível a partir de 9590 euros e o Ami Buggy Palmeira a partir de 9990 euros.