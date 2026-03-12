É cliente Via Verde? Nova tabela de preços com aumentos a partir de 10 de abril

De acordo com uma atualização publicada no seu website oficial, a Via Verde vai atualizar os preços a partir de abril, com aumentos que chegam aos três euros anuais.

Segundo a tabela publicada esta quinta-feira na página da empresa, que entra em vigor a partir do dia 10 de abril, há várias subidas a considerar.

A nova tabela de preços contempla subidas em vários serviços, como a adesão à Via Verde Autoestrada, cujo pagamento mensal passa de 1,03 euros para 1,04 euros (ou 54 cêntimos com desconto promocional do extrato eletrónico), enquanto o pagamento anual passa de 12,25 euros para 12,39 euros.

Alterações previstas a partir de 10 de abril na Via Verde

Na modalidade Mobilidade, o pagamento mensal sobe de 1,75 euros para 1,99 euros, enquanto o pagamento anual aumenta de 20,49 euros para 23,49 euros, por exemplo.

Na Mobilidade Leve, o pagamento de mensalidade passa de 2,09 euros para 2,49 euros.

Noutros serviços que a Via Verde oferece, como a fita autocolante ou a bolsa para o identificador, os preços mantêm-se.

Leia também: