O que significam afinal estas informações gravadas nos pneus?

Os pneus são um dos elementos mais importantes do veículo quando falamos em segurança. No mercado há pneus para todas as necessidades e bolsos, mas há obviamente diferenças entre os produtos.

Hoje deixamos uma pequena explicação das informações que estão no flanco do pneu.

Está a precisar de comprar pneus para o seu carro? Como base da decisão para aquisição, apenas tem em conta o tamanho e o preço? Espere... e leia todo este artigo antes de comprar!

Gravado nos pneus estão várias informações importantes sobre os mesmos. Essas informações estão relacionadas com as medidas do pneu, mas também são referentes à qualidade do mesmo. Mas afinal o que significam tais informações?

Informações gravadas nos pneus

A) Largura do pneu A largura do pneu, em milímetros, medida entre os dois flancos.

B) Relação altura/largura Trata-se da relação da secção cruzada do pneu com a respetiva largura, expressa em percentagem. Por exemplo, uma relação altura/largura de 65 indica que a altura do pneu equivale a 65% da respetiva largura.

C) Diâmetro da roda O diâmetro (altura) da roda em polegadas.

D) Índice de carga O índice de carga do seu pneu refere-se à capacidade máxima de carga (em kg). Irá encontrar o índice de carga do pneu no flanco, ao lado do diâmetro. Por exemplo, um pneu com um índice de carga de 91 pode transportar 615 kg. Os índices de carga e de velocidade devem ser verificados ao comprar um pneu novo. Lembre-se também de consultar as recomendações do fabricante.

E) Índice de velocidade O índice de velocidade é a velocidade máxima para um pneu, quando tem a pressão correta e é utilizado com carga. O índice de velocidade é indicado pela letra no fim do flanco, após o número do índice de carga. Por exemplo, um pneu com um índice de velocidade de V tem uma velocidade máxima de 240 km/h. Ao comprar pneus novos, certifique-se de que o respetivo índice de velocidade corresponde às capacidades de velocidade do seu veículo.



Na hora de trocar os pneus, não deve olhar apenas para o preço ou para o tamanho. É fundamental confirmar se as especificações correspondem às recomendações do fabricante do veículo e optar por pneus de qualidade.

Afinal, são estes componentes que mantêm o carro em contacto com a estrada e têm um papel essencial na segurança de todos os ocupantes.