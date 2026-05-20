Vai instalar painéis solares? Estas ferramentas ajudam a evitar sombras e perdas de produção

Quando se fala em instalar painéis solares, muitas pessoas olham apenas para o preço dos equipamentos ou para a potência do sistema. Contudo, existe um fator que pode fazer toda a diferença na produção elétrica: as sombras.

Uma árvore, uma chaminé, um prédio vizinho ou até uma antena podem reduzir significativamente o rendimento dos painéis solares. Em alguns casos, uma pequena sombra durante parte do dia consegue afetar a produção de todo o conjunto fotovoltaico.

Por isso, antes de investir milhares de euros num sistema solar, é fundamental perceber como o Sol incide no telhado ao longo do dia e durante todas as estações do ano.

Hoje existem várias ferramentas online que ajudam precisamente nessa análise.

Porque é que as sombras são tão importantes?

Os painéis solares funcionam melhor quando recebem luz solar direta. Sempre que existe sombra parcial, a produção energética diminui.

Nos sistemas tradicionais, vários painéis estão ligados em série. Isso significa que um único painel afetado por sombra pode reduzir o desempenho de todos os restantes.

As sombras variam bastante ao longo do ano:

No inverno, o Sol fica mais baixo

Árvores criam sombras maiores

Edifícios próximos podem tapar o Sol durante horas

Obstáculos pequenos tornam-se mais problemáticos

É precisamente por isso que uma análise solar não deve ser feita apenas “a olho”.

Shadowmap

Uma das plataformas mais impressionantes visualmente para análise solar.

O Shadowmap permite visualizar em 3D a incidência solar e as sombras em praticamente qualquer local do planeta, em tempo real.

A ferramenta é muito utilizada por arquitetos, urbanistas e também por quem pretende instalar painéis solares.

Características principais:

Simulação 3D em tempo real

Visualização de sombras por hora e estação do ano

Análise solar de telhados

Dados de irradiância solar

Compatível com modelos 3D personalizados

O que a destaca?

É provavelmente a ferramenta mais visual e intuitiva de todas. A componente 3D ajuda bastante a perceber rapidamente problemas de sombras.

Preço: existe versão gratuita limitada. Planos pagos desde cerca 30 euros por ano.

Shadowmap

PVGIS

O PVGIS é uma ferramenta criada pelo Centro Comum de Investigação da Comissão Europeia e é considerada uma referência mundial na simulação fotovoltaica.

É menos “bonita” visualmente, mas extremamente precisa.

Características principais:

Estimativa de produção anual dos painéis

Simulação de perdas energéticas

Inclinação e orientação ideais

Dados históricos de radiação solar

Simulação de sistemas com baterias

O que a destaca?

É provavelmente a ferramenta gratuita mais precisa para calcular produção solar em Portugal e na Europa.

Preço: totalmente gratuita e sem necessidade de registo.

PVGIS

Global Solar Atlas

Criado pelo Banco Mundial, o Global Solar Atlas fornece uma visão global do potencial solar de qualquer região do planeta.

É muito útil para uma análise inicial rápida.

Características principais:

Mapa global de potencial solar

Dados de irradiância solar

Estimativa fotovoltaica anual

Informações climáticas

Relatórios descarregáveis

O que a destaca?

Excelente para comparar rapidamente regiões e perceber o potencial solar de um local sem necessidade de configurações complexas.

Preço: gratuito.

Global Solar Atlas

SunCalc

Uma ferramenta bastante simples, mas extremamente útil para perceber a trajetória do Sol.

Não faz cálculos avançados de energia solar, mas ajuda muito a analisar sombras e exposição solar.

Características principais:

Trajetória do Sol em tempo real

Direção das sombras

Nascer e pôr do Sol

Simulação por data e hora

Interface muito simples

O que a destaca?

É a mais fácil de usar para perceber rapidamente se um telhado recebe Sol suficiente ao longo do dia.

Preço: gratuito.

SunCalc

A escolha do local pode mudar tudo

Dois telhados aparentemente semelhantes podem ter resultados completamente diferentes em produção solar. Uma pequena diferença de orientação, inclinação ou sombras pode significar centenas de euros perdidos todos os anos.

Por isso, ferramentas de análise solar tornaram-se praticamente obrigatórias antes da instalação de painéis solares. Hoje já não basta saber quantos painéis cabem no telhado. É preciso perceber quanto Sol chega realmente aos painéis durante todo o ano.

Em resumo...

A energia solar continua a ser um dos melhores investimentos energéticos para habitações. Contudo, um sistema mal posicionado pode demorar muito mais tempo a recuperar o investimento.

As sombras são um dos maiores inimigos da produção fotovoltaica e, felizmente, hoje existem ferramentas acessíveis que ajudam a evitar erros caros. Para quem procura rapidez e simplicidade, o SunCalc e o Global Solar Atlas são excelentes pontos de partida.

Quem quiser análises mais técnicas e precisas deverá olhar para o PVGIS. Já o Shadowmap destaca-se claramente na componente visual e na análise tridimensional das sombras.

Independentemente da ferramenta escolhida, uma coisa é certa: analisar o Sol antes de instalar painéis solares pode fazer toda a diferença na produção energética durante os próximos 20 ou 30 anos.