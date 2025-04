Nike enfrenta ação judicial: clientes alegam que NFT são títulos não registados

A Nike está a ser processada por um conjunto de consumidores que adquiriram NFTs da marca, especificamente ligados ao projeto RTFKT, lançado em 2021. A ação judicial surge na sequência do anúncio da Nike de que irá descontinuar as operações do RTFKT até ao final de janeiro de 2025. Os queixosos acusam a empresa de praticar um "rug pull".

Rug Pull Termo usado quando criadores de um projeto desaparecem subitamente com os fundos dos investidores. Este tipo de situação tem-se tornado mais comum à medida que o mercado de NFTs, outrora florescente e gerador de milhões, enfrenta uma desvalorização significativa a nível global.

Detalhes da ação judicial contra a Nike

De acordo com a Reuters, a ação coletiva foi interposta no Distrito Leste de Nova Iorque. Os queixosos procuram obter uma indemnização no valor de 5 milhões de dólares por danos não especificados, alegando que a Nike violou leis de proteção do consumidor nos estados da Califórnia, Florida, Nova Iorque e Oregon.

É importante recordar que a Nike havia promovido intensamente as potencialidades do seu programa de NFTs sob a alçada da RTFKT, apresentando-os como representações digitais das suas icónicas sapatilhas e prometendo, inclusive, a sua integração como itens colecionáveis em jogos da EA Sports.

Um dos argumentos centrais da acusação é que os NFTs vendidos pela Nike constituem, na verdade, "títulos não registados". Os clientes afirmam que, se tivessem sido informados desta classificação, não teriam procedido à compra dos referidos tokens digitais.

A Nike foi uma das muitas empresas de renome que aderiram à tendência dos NFTs durante o auge da sua popularidade em 2021, embora a sua incursão neste mercado não tenha atingido a mesma notoriedade ou sucesso de outras iniciativas semelhantes.

O declínio do mercado de NFTs

Os NFTs emergiram como uma faceta proeminente da revolução blockchain, que também trouxe as criptomoedas para o centro das atenções. Inicialmente populares como itens de coleção digitais, muitas vezes obtidos sem recurso a dinheiro ou criptomoedas, rapidamente se transformaram numa indústria multimilionária.

Contudo, este crescimento exponencial foi seguido por uma queda abrupta. Em apenas dois anos, o valor de mercado dos NFTs sofreu uma desvalorização massiva, com estimativas a apontarem para perdas de até 95% do seu valor em 2023, levando muitos a considerá-los praticamente sem valor.

Além das empresas nativas do espaço blockchain, gigantes como a Starbucks (com os seus NFTs Odyssey, entretanto descontinuados) e a própria Nike (através da aquisição da RTFKT) exploraram este território.

Como resultado deste colapso, investidores que aplicaram quantias substanciais em NFTs procuram agora reaver as suas perdas, resultando em numerosos processos judiciais contra empresas do setor, como é o caso da Yuga Labs, conhecida por projetos como o Bored Ape Yacht Club.

