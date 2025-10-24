Hora vai mudar na madrugada de domingo. Quais os efeitos na saúde?
Na madrugada de domingo não se esqueça de mudar a hora (se for necessário, até porque muitos dos equipamentos que usamos mudam automaticamente). Saiba porque se adianta 60 minutos.
Em Portugal, os relógios mudam duas vezes por ano, ajustando-se à hora de verão e à hora de inverno. Este sistema tem como objetivo principal aproveitar melhor a luz natural do dia, reduzindo o consumo de energia elétrica e alinhando a atividade diária com o ciclo solar. Mas será que ainda compensa?
Este ano, a mudança para a hora de inverno ocorrerá no domingo, 27 de outubro, às 2:00 da manhã os relógios atrasam para a 1:00. Esta alteração pode causar pequenas adaptações no organismo, como cansaço temporário ou alterações no sono, devido à alteração do ritmo biológico.
Impacto da Mudança de Hora na Saúde
A mudança da hora afeta a saúde principalmente devido à alteração do ritmo circadiano, que é o relógio biológico do corpo. Eis os principais impactos:
- Distúrbios do sono
- dormir menos ou ter sono interrompido nos primeiros dias após a mudança.
- Fadiga e cansaço
- sensação de letargia durante o dia, devido à adaptação do corpo ao novo horário.
- Alterações de humor
- irritabilidade, ansiedade ou sensação de desorientação temporária.
- Risco cardiovascular
- estudos mostram que nos dias após a mudança para a hora de verão há um ligeiro aumento de ataques cardíacos e acidentes vasculares.
- Redução da produtividade
- concentração e desempenho podem ser afetados, especialmente na primeira semana.
Apesar das aparentes vantagens em termos de aproveitamento da luz, a prática da mudança da hora tem sido debatida na União Europeia (ver aqui), com discussões sobre a possibilidade de manter um horário fixo durante todo o ano.