Hora vai mudar na madrugada de domingo. Quais os efeitos na saúde?

Na madrugada de domingo não se esqueça de mudar a hora (se for necessário, até porque muitos dos equipamentos que usamos mudam automaticamente). Saiba porque se adianta 60 minutos.

Em Portugal, os relógios mudam duas vezes por ano, ajustando-se à hora de verão e à hora de inverno. Este sistema tem como objetivo principal aproveitar melhor a luz natural do dia, reduzindo o consumo de energia elétrica e alinhando a atividade diária com o ciclo solar. Mas será que ainda compensa?

Este ano, a mudança para a hora de inverno ocorrerá no domingo, 27 de outubro, às 2:00 da manhã os relógios atrasam para a 1:00. Esta alteração pode causar pequenas adaptações no organismo, como cansaço temporário ou alterações no sono, devido à alteração do ritmo biológico.

Impacto da Mudança de Hora na Saúde

A mudança da hora afeta a saúde principalmente devido à alteração do ritmo circadiano, que é o relógio biológico do corpo. Eis os principais impactos:

Distúrbios do sono dormir menos ou ter sono interrompido nos primeiros dias após a mudança.

Fadiga e cansaço sensação de letargia durante o dia, devido à adaptação do corpo ao novo horário.

Alterações de humor irritabilidade, ansiedade ou sensação de desorientação temporária.

Risco cardiovascular estudos mostram que nos dias após a mudança para a hora de verão há um ligeiro aumento de ataques cardíacos e acidentes vasculares.

Redução da produtividade concentração e desempenho podem ser afetados, especialmente na primeira semana.



Apesar das aparentes vantagens em termos de aproveitamento da luz, a prática da mudança da hora tem sido debatida na União Europeia (ver aqui), com discussões sobre a possibilidade de manter um horário fixo durante todo o ano.