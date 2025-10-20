Fim da mudança de hora? Espanha quer que tal aconteça já em 2026
O Governo espanhol anunciou a intenção de acabar definitivamente com o sistema de mudança da hora já em 2026, pondo termo à prática de adiantar e atrasar os relógios duas vezes por ano.
Pedro Sánchez refere que mudança da hora não traz supostos benefícios energéticos
Pedro Sánchez, presidente do Governo Espanhol, recordou que “este é um debate antigo”, lembrando que o Parlamento Europeu aprovou há seis anos o fim da mudança de hora, mas a medida nunca chegou a ser aplicada.
“Por isso, a Espanha vai defender no Conselho Europeu que se mantenha essa decisão e que, finalmente, deixemos de mudar a hora em 2026”, afirmou o chefe do executivo espanhol numa publicação nas redes sociais.
Sánchez sublinhou ainda que a alteração de hora “já não faz sentido nos dias de hoje”, argumentando que os supostos benefícios energéticos são mínimos e que os efeitos sobre a saúde e o bem-estar das pessoas “são cada vez mais evidentes”.
Cambiar la hora dos veces al año ya no tiene sentido.
Apenas ayuda a ahorrar energía y tiene un impacto negativo en la salud y en la vida de la gente.
Por eso, hoy el Gobierno de España propondrá a la UE acabar con el cambio de hora estacional en el Consejo de Energía y… pic.twitter.com/LA9UM0HVfG
— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 20, 2025
Enquanto o debate continua, o país prepara-se para mais uma mudança: na madrugada do próximo domingo, os relógios vão atrasar uma hora, marcando o regresso ao horário de inverno.
Se a proposta for aprovada a nível europeu, 2026 poderá ser o último ano em que Espanha muda a hora, passando a vigorar um horário fixo durante todo o ano.
O António Costa era contra, agora com este governo não sei se são a favor ou contra.
Era contra a proposta do fim da mudança de hora.
1993-1997, cá em Portugal, devia servir de exemplo, para quem pede, essa alteração.
Para Pedro Sánchez, o primeiro ministro espanhol, neste momento tudo serve para distrair a atenção dos casos de corrupção de vários membros do seu governo, incluindo as acusações, também de corrupção, contra a sua própria esposa.
E para quando em Portugal? E já vem tarde…
Finalmente, só é pena, a coisa nunca ir para frente.
Se ainda houvesse algum tipo de beneficio, mas muito sinceramente eu não vejo nenhum. Nem para as pessoas, nem para os sistemas.
eu só atraso a hora uma vez por ano, será que estou adiantado?
Já vem tarde aqui em Portugal.