Fim da mudança de hora? Espanha quer que tal aconteça já em 2026

O Governo espanhol anunciou a intenção de acabar definitivamente com o sistema de mudança da hora já em 2026, pondo termo à prática de adiantar e atrasar os relógios duas vezes por ano.

Pedro Sánchez refere que mudança da hora não traz supostos benefícios energéticos

Pedro Sánchez, presidente do Governo Espanhol, recordou que “este é um debate antigo”, lembrando que o Parlamento Europeu aprovou há seis anos o fim da mudança de hora, mas a medida nunca chegou a ser aplicada.

“Por isso, a Espanha vai defender no Conselho Europeu que se mantenha essa decisão e que, finalmente, deixemos de mudar a hora em 2026”, afirmou o chefe do executivo espanhol numa publicação nas redes sociais.

Sánchez sublinhou ainda que a alteração de hora “já não faz sentido nos dias de hoje”, argumentando que os supostos benefícios energéticos são mínimos e que os efeitos sobre a saúde e o bem-estar das pessoas “são cada vez mais evidentes”.

Enquanto o debate continua, o país prepara-se para mais uma mudança: na madrugada do próximo domingo, os relógios vão atrasar uma hora, marcando o regresso ao horário de inverno.

Se a proposta for aprovada a nível europeu, 2026 poderá ser o último ano em que Espanha muda a hora, passando a vigorar um horário fixo durante todo o ano.