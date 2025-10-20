PplWare Mobile

Fim da mudança de hora? Espanha quer que tal aconteça já em 2026

Autor: Pedro Pinto

  1. GAMBITO says:
    20 de Outubro de 2025 às 11:03

    O António Costa era contra, agora com este governo não sei se são a favor ou contra.

  2. GAMBITO says:
    20 de Outubro de 2025 às 11:04

    Era contra a proposta do fim da mudança de hora.

  3. Manuel da Rocha says:
    20 de Outubro de 2025 às 11:26

    1993-1997, cá em Portugal, devia servir de exemplo, para quem pede, essa alteração.

  4. Realista says:
    20 de Outubro de 2025 às 11:30

    Para Pedro Sánchez, o primeiro ministro espanhol, neste momento tudo serve para distrair a atenção dos casos de corrupção de vários membros do seu governo, incluindo as acusações, também de corrupção, contra a sua própria esposa.

  5. Rafael Domingos says:
    20 de Outubro de 2025 às 11:40

    E para quando em Portugal? E já vem tarde…

  6. Artilheiro says:
    20 de Outubro de 2025 às 11:44

    Finalmente, só é pena, a coisa nunca ir para frente.
    Se ainda houvesse algum tipo de beneficio, mas muito sinceramente eu não vejo nenhum. Nem para as pessoas, nem para os sistemas.

  7. maxim says:
    20 de Outubro de 2025 às 11:45

    eu só atraso a hora uma vez por ano, será que estou adiantado?

  8. Ricardo says:
    20 de Outubro de 2025 às 11:49

    Já vem tarde aqui em Portugal.

