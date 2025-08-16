MarineTraffic: acompanhe em tempo real os barcos que navegam em todo o mundo
Na internet existem diversos serviços interessantes para acompanhar o tráfego em tempo real. Atualmente, para os aviões, o Flightradar24 é a plataforma por excelência para analisar o tráfego aéreo e em Portugal, há também o serviço AirNav RadarBox, que cumpre função semelhante. Para barcos e navios, existe um serviço equivalente chamado MarineTraffic.
MarineTraffic:: há muito mais navios na água do que aviões no ar
O MarineTraffic é uma verdadeira janela para o mundo marítimo. Por várias vezes, aqui no Pplware, demos a conhecer este serviço inovador, que utiliza dados AIS (Automatic Identification System) para acompanhar a posição dos navios em todo o globo.
A plataforma atualiza-se em tempo real, revelando não só a localização, mas também partidas e chegadas, tipo e bandeira das embarcações, estado operacional e uma série de outros detalhes essenciais para quem acompanha o tráfego marítimo.
No MarineTraffic pode descobrir tudo sobre as embarcações que navegam pelo mundo, desde o ano de construção e país de origem, até ao tipo de navio, especificações técnicas e até parte da sua história de viagens.
A plataforma opera graças a uma vasta rede de estações receptoras AIS (Automatic Identification System) em terra e por satélite, com mais de 6.600 receptores espalhados pelo mundo. Diariamente, a plataforma recebe mais de 1 bilhão de sinais AIS e monitora cerca de 400.000 embarcações.
Para saber tudo isto,basta clicar no mapa sobre o barco ou navio que deseja conhecer e terá acesso imediato a todos os detalhes.
Os dados são fornecidos por razões meramente informativas e não estão relacionados, por qualquer meio para a segurança da navegação. Mas mesmo desta forma permitem informações reais sobre os seus trajetos, que podem estar desfasadas no tempo por questões de segurança.
Funcionalidades principais:
- Mapa interativo em tempo real (Live Map) com posições de navios no mundo inteiro
- Informações detalhadas de navios: nome, IMO, MMSI, tipo, dimensões, bandeira, ano de construção, etc.
- Histórico de trajetos e posições passadas (dependendo do plano)
- Dados de portos: localizações, chegadas, partidas, estatísticas de tráfego
- Fotografias de navios e portos, enviadas pela comunidade
Dados e monitorização:
- Receção de sinais AIS por rede global de mais de 6.600 estações em terra + satélites
- Rastreamento em tempo real de posições, velocidade, direção e status do navio
- Eventos marítimos: chamadas portuárias, fundeadouros, transferências entre navios (STS)
- Alertas personalizados: notificações por email/app quando um navio entra ou sai de uma área, chega a um porto, etc.
Análise e relatórios:
- Estatísticas de tráfego marítimo (portos, rotas, tipos de navios)
- Replay de viagens (reconstituição do movimento de uma embarcação em determinado período)
- Dados históricos de navegação para análise (até 10 anos, nos planos avançados)
- Previsões de ETA e rotas baseadas em machine learning e dados meteorológicos
Funcionalidades específicas para frotas e logística:
- Gestão de frota: monitorização de grupos de navios em dashboards dedicados
- Fleet IoT: integração com dados de bordo (GPS, RPM, alarmes, sensores, meteo)
- Rastreamento de contêineres (com webhooks e compatibilidade DCSA)
- Integração com logística portuária para melhorar planeamento e cadeia de abastecimento
Este serviço está também disponível para iOS e Android que permitem, a partir do seu smartphone, ter acesso a estes dados, pode mesmo estar a olhar para um barco e saber logo daí que tipo de barco é, a sua origem e o que transporta.
Tudo graças aos sistemas de navegação que transmitem estas posições pelo mundo.
No desktop, o serviço está muito melhor, do que no passado recente, e oferece, gratuitamente, muita informação e opções para os mais curiosos sobre esta dinâmica marítima.