MarineTraffic: acompanhe em tempo real os barcos que navegam em todo o mundo

Na internet existem diversos serviços interessantes para acompanhar o tráfego em tempo real. Atualmente, para os aviões, o Flightradar24 é a plataforma por excelência para analisar o tráfego aéreo e em Portugal, há também o serviço AirNav RadarBox, que cumpre função semelhante. Para barcos e navios, existe um serviço equivalente chamado MarineTraffic.

MarineTraffic:: há muito mais navios na água do que aviões no ar

O MarineTraffic é uma verdadeira janela para o mundo marítimo. Por várias vezes, aqui no Pplware, demos a conhecer este serviço inovador, que utiliza dados AIS (Automatic Identification System) para acompanhar a posição dos navios em todo o globo.

A plataforma atualiza-se em tempo real, revelando não só a localização, mas também partidas e chegadas, tipo e bandeira das embarcações, estado operacional e uma série de outros detalhes essenciais para quem acompanha o tráfego marítimo.

No MarineTraffic pode descobrir tudo sobre as embarcações que navegam pelo mundo, desde o ano de construção e país de origem, até ao tipo de navio, especificações técnicas e até parte da sua história de viagens.

A plataforma opera graças a uma vasta rede de estações receptoras AIS (Automatic Identification System) em terra e por satélite, com mais de 6.600 receptores espalhados pelo mundo. Diariamente, a plataforma recebe mais de 1 bilhão de sinais AIS e monitora cerca de 400.000 embarcações.

Para saber tudo isto,basta clicar no mapa sobre o barco ou navio que deseja conhecer e terá acesso imediato a todos os detalhes.

Os dados são fornecidos por razões meramente informativas e não estão relacionados, por qualquer meio para a segurança da navegação. Mas mesmo desta forma permitem informações reais sobre os seus trajetos, que podem estar desfasadas no tempo por questões de segurança.

Funcionalidades principais:

Mapa interativo em tempo real (Live Map) com posições de navios no mundo inteiro

Informações detalhadas de navios: nome, IMO, MMSI, tipo, dimensões, bandeira, ano de construção, etc.

Histórico de trajetos e posições passadas (dependendo do plano)

Dados de portos: localizações, chegadas, partidas, estatísticas de tráfego

Fotografias de navios e portos, enviadas pela comunidade

Dados e monitorização:

Receção de sinais AIS por rede global de mais de 6.600 estações em terra + satélites

Rastreamento em tempo real de posições, velocidade, direção e status do navio

Eventos marítimos: chamadas portuárias, fundeadouros, transferências entre navios (STS)

Alertas personalizados: notificações por email/app quando um navio entra ou sai de uma área, chega a um porto, etc.

Análise e relatórios:

Estatísticas de tráfego marítimo (portos, rotas, tipos de navios)

Replay de viagens (reconstituição do movimento de uma embarcação em determinado período)

Dados históricos de navegação para análise (até 10 anos, nos planos avançados)

Previsões de ETA e rotas baseadas em machine learning e dados meteorológicos

Funcionalidades específicas para frotas e logística:

Gestão de frota: monitorização de grupos de navios em dashboards dedicados

Fleet IoT: integração com dados de bordo (GPS, RPM, alarmes, sensores, meteo)

Rastreamento de contêineres (com webhooks e compatibilidade DCSA)

Integração com logística portuária para melhorar planeamento e cadeia de abastecimento

Este serviço está também disponível para iOS e Android que permitem, a partir do seu smartphone, ter acesso a estes dados, pode mesmo estar a olhar para um barco e saber logo daí que tipo de barco é, a sua origem e o que transporta.

Tudo graças aos sistemas de navegação que transmitem estas posições pelo mundo.

No desktop, o serviço está muito melhor, do que no passado recente, e oferece, gratuitamente, muita informação e opções para os mais curiosos sobre esta dinâmica marítima.

MarineTraffic