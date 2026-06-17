60% das pessoas acham que mencionar “IA” na comunicação das marcas é desmotivador

Um novo estudo revela que a presença excessiva de inteligência artificial (IA) na comunicação das marcas está a gerar desconfiança e a afastar os consumidores.

A rejeição da IA na comunicação

Segundo um relatório recente da WordPress VIP, cerca de 60% dos consumidores norte-americanos admitem que a menção à IA nas mensagens das marcas funciona como um elemento de afastamento.

Além disso, 86% dos inquiridos afirmam não confiar plenamente nas respostas geradas por IA, preferindo consultar as fontes originais de informação.

O descontentamento é tão evidente que 42% dos utilizadores confiam menos em respostas automáticas sem atribuição clara do que em taxas abusivas de companhias aéreas ou políticas de privacidade confusas.

A perda do toque humano na internet

O estudo aponta ainda que quase três em cada quatro pessoas sentem que a internet atual é significativamente menos humana do que há uma década. O grande desafio reside em otimizar conteúdos para os sistemas automatizados sem descaracterizar a essência humana que cativa o público real.

De acordo com os responsáveis da WordPress VIP, se um website não for legível para os agentes de IA, torna-se invisível. Contudo, se o conteúdo não parecer autêntico para os poucos utilizadores que clicam nas fontes, a marca perderá a sua audiência.

Baseado num inquérito realizado a 2000 participantes, incluindo decisores empresariais e diretores de marketing, o relatório expõe uma realidade contraditória.

Apesar do ceticismo do público, o tráfego proveniente de plataformas de IA continua a crescer, com 60% das empresas a registarem um aumento de visitas através destes canais.

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