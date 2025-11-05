PJ investiga divulgação de IPTV ilegal em sites do Governo português

A Polícia Judiciária (PJ) abriu uma investigação à divulgação de ligações para serviços de IPTV ilegal em páginas oficiais do Governo português. A descoberta, feita nos últimos dias, levou à instauração de um inquérito. Servirá para apurar como conteúdos associados à transmissão não autorizada de canais de televisão foram parar a domínios institucionais do Estado.

IPTV divulgada em sites do Governo português

Segundo a informação disponível, a PJ confirmou que “foi instaurado um inquérito” e que “estão a ser realizadas diligências de investigação para apurar os factos”. O objetivo passa por identificar a origem dos links e determinar de que forma as páginas governamentais foram utilizadas para divulgar plataformas de IPTV que permitem o acesso a canais pagos sem licença.

Até ao momento, as autoridades não esclareceram se os conteúdos foram inseridos devido a uma falha de segurança, erro técnico ou outro tipo de manipulação das páginas. A PJ encontra-se a recolher vestígios digitais que ajudem a compreender o percurso da informação e garantir que casos semelhantes não se repitam. “A investigação decorre com a máxima brevidade”, referiu fonte da instituição.

A presença de ligações a serviços de IPTV pirata em sites do Governo levanta sérias preocupações sobre o uso indevido de plataformas públicas para difundir conteúdos ilegais. Especialistas na área da cibersegurança alertam que situações deste tipo podem afetar a confiança dos cidadãos nas páginas oficiais e expor vulnerabilidades nos sistemas informáticos do Estado.

Pirataria continua a crescer em Portugal

Organizações de defesa dos direitos de autor recordam ainda que a pirataria em IPTV tem crescido em Portugal. Afetam tanto as operadoras como os produtores de conteúdos televisivos. “É preocupante ver páginas governamentais associadas, mesmo que indiretamente, a serviços ilegais de IPTV”, comentou António Paulo Santos, representante de uma associação ligada à gestão de direitos de autor.

O fenómeno da IPTV ilegal tem sido alvo de atenção crescente das autoridades nacionais e europeias. Nos últimos anos, realizaram-se diversas operações de bloqueio de domínios, apreensão de equipamentos e detenção de administradores de redes pirata. No entanto, o acesso a este tipo de plataformas continua a ser fácil e barato, o que contribui para a sua popularidade entre os utilizadores.

Por agora, a Polícia Judiciária mantém o foco na recolha de provas e no rastreamento dos acessos aos sites governamentais afetados. O caso será remetido às autoridades judiciais assim que a investigação reunir elementos suficientes para determinar responsabilidades.