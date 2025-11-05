Tradução ao Vivo dos AirPods Pro 3 chega a Portugal e ao resto da Europa

A Apple tem uma excelente novidade para os utilizadores em Portugal e no resto da Europa. A melhor funcionalidade dos novos AirPods Pro 3 e noutros auscultadores com o chip H2 vai finalmente chegar ao nosso país e assim dar ainda mais a este novo hardware. A Tradução ao Vivo em breve será uma realidade para todos.

Tradução ao Vivo dos AirPods Pro 3 chega a Portugal

Demorou, mas uma das melhores funcionalidades dos novos AirPods Pro 3 chegou finalmente a Portugal. Trata-se da Tradução Instantânea, que traduz conversas em tempo real através dos auscultadores da Apple. Esta funcionalidade chegou com a primeira versão beta para programadores do iOS 26.2 e estará disponível para todos em breve.

O lançamento da versão de desenvolvimento do iOS 26.2 trouxe a grande notícia da tão aguardada funcionalidade de Tradução Instantânea em Portugal e outros países da Europa. Esta funcionalidade foi apresentada em setembro, com o lançamento dos AirPods Pro 3, mas até então não estava disponível na Europa devido a questões regulamentares.

A Tradução Instantânea esteve envolvida na controvérsia entre a Apple e a UE sobre o âmbito da Lei dos Mercados Digitais. A ferramenta para traduzir conversas em tempo real não podia ser utilizada em AirPods configurados na Europa ou com uma conta europeia. A empresa de Cupertino tinha-se comprometido a ativar este recurso na região o mais rapidamente possível e deu agora o primeiro passo.

Apple traz a novidade à Europa com o iOS 26.2

Com a primeira versão beta para programadores do iOS 26.2, os utilizadores podem começar a testar esta funcionalidade em modelos de auscultadores compatíveis. De notar que, embora o seu lançamento tenha coincidido com o lançamento dos AirPods Pro 3, não é exclusivo dos mesmos. Também está disponível nos AirPods Pro 2 e AirPods 4 com cancelamento de ruído ativo.

Relativamente à disponibilidade geral, a Apple confirmou que a Tradução Instantânea será oferecida na União Europeia a partir do “próximo mês”. Assim, algures em dezembro, estará disponível para todos os utilizadores de AirPods compatíveis com um iPhone 15 Pro ou posterior que execute o iOS 26.2.

Como se referiu antes, a Tradução Instantânea ainda não está disponível para o para os utilizadores dos AirPods Pro 3 e outros auscultadores compatíveis. No entanto, pode experimentá-la através da versão beta para programadores do iOS 26.2, lançada esta terça-feira. A Tradução Automática funciona atualmente com espanhol, inglês, francês, alemão, italiano, português, chinês, coreano e japonês.