Raio-X revela: cabos USB-C não são todos iguais, o da Apple é uma peça extraordinária

O cabo Thunderbolt 4 Pro USB-C da Apple realmente justifica o seu preço de 149 euros? Ou será que um cabo de 5 euros faz o mesmo trabalho?

Thunderbolt 4 Pro USB-C: complexidade interna surpreendente

Uma investigação da Lumafield revela que o cabo USB-C da Apple (vendido por 149 euros) contém uma placa de microcontrolador de nove camadas em cada extremidade.

Por comparação, cabos mais baratos são construídos com menos fios internos e sem microcontroladores avançados.

Este nível de complexidade técnica explica por que fisicamente dois cabos que parecem iguais (mesmo conector, mesmo revestimento) podem ter capacidades muito diferentes.

O que distingue um cabo premium dos básicos

O estudo identifica que a diferença fundamental está nas capacidades permitidas pelos protocolos suportados:

Transferência de dados: a porta USB-C pode suportar padrões muito variados, por exemplo, USB4 até 40 Gbps.

Vídeo e áudio: modo DisplayPort Alt Mode, etc.

Carregamento de energia: o padrão USB Power Delivery (PD) pode chegar a 100 W ou mais, e alguns fabricantes podem suportar até 240 W.

O cabo da Apple está preparado para lidar com USB4, Thunderbolt 4, DisplayPort HBR3 e carregamento até 100 W.

Em contraste, um cabo mais simples poderá estar limitado a USB 2.0 ou USB 3.x com velocidades baixas e carga reduzida.

Vale o custo extra?

Embora seja inegável que o cabo da Apple apresenta uma construção de topo de gama, a reportagem aponta que não necessariamente faz sentido pagar esse valor elevado, exceto se for preciso utilizar todas as funcionalidades premium.

Para uso típico, carregar um smartphone ou fazer ligação ao computador, o cabo que acompanha o dispositivo ou um modelo de gama média poderão servir perfeitamente.

Por outro lado, se precisa de carregamento de alta potência, vídeo em 8K, Thunderbolt ou usar vários protocolos simultaneamente, aí sim o investimento pode estar justificado.

USB-C: considerações para o consumidor

Verifique quais protocolos realmente necessita: se vai usar só carregamento e dados básicos, um cabo simples poderá bastar.

Certifique-se de que o cabo suporta o padrão de potência que o seu dispositivo exige.

Evite cabos muito baratos cuja construção apresente carências — menos fios, sem microcontrolador, menos fiabilidade.

Se opta por um cabo premium, escolha um que informe claramente as especificações (USB4, TB4, PD 100 W, etc.).

O estudo da Lumafield confirma que nem todos os cabos USB-C “parecem iguais”: por dentro podem haver diferenças substanciais.

A construção avançada do cabo da Apple justifica tecnicamente o preço elevado, mas isso não significa que seja sempre o melhor valor para todos os utilizadores. O importante é alinhar necessidade, especificações e orçamento.