Apple Intelligence deverá chegar ao Apple Watch, mas com recursos muito limitados

Com a Apple Intelligence a crescer, aproximando-se daquilo que outras marcas já desenvolveram, a empresa de Cupertino deverá integrar a Inteligência Artificial (IA) no seu smartwatch, ainda que de forma bastante limitada, segundo as informações avançadas.

O conhecido insider Mark Gurman entrega potenciais novidades e explora muitos rumores, através da sua Power On. A mais recente informação diz que o Apple Watch receberá recursos úteis alimentados por IA.

O relógio não tem Apple Intelligence, e isso não mudará exatamente com o próximo software watchOS 12. Contudo, a empresa está a trazer um novo conjunto de recursos como "alimentado pela Apple Intelligence" (mesmo que o dispositivo não esteja realmente a executar os modelos de IA diretamente).

Embora não se espere que o smartwatch da gigante de Cupertino sofra alterações significativas, Gurman diz que a interface deverá receber novos elementos, além de ser esperado que a Apple entregue aos utilizadores uma "pequena amostra das grandes mudanças" que está a conduzir.

Estas mudanças serão anunciadas, com mais detalhe, na WWDC deste ano, marcada para o dia 9 de junho.

Segundo Gurman, na conferência, serão explorados dois temas principais: a Apple Intelligence e algo chamado Solarium - o nome interno para uma nova abordagem de design que a Apple planeia implementar no iOS, iPadOS e macOS.

Embora nenhum destes recursos tenha sido confirmado, rumores anteriores sugerem que resumos de notificação e recursos semelhantes chegarão aos wearables.

Além disso, Gurman deu já a entender que a Apple planeia fazer alterações ao hardware do Apple Watch nos "próximos dois anos", e que câmaras prontas para a IA poderiam chegar ao Apple Watch - e até mesmo aos Apple AirPods. No entanto, o insider da Bloomberg não deu prazos concretos, nem certezas.