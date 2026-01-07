O seu rato Logitech deixou de funcionar no Mac? Não está sozinho…
Diversos utilizadores de Mac reportaram falhas críticas na utilização de ratos da marca Logitech, resultantes de um erro administrativo invulgar por parte da fabricante. Esta situação impede o comportamento normal do software de apoio e exige uma intervenção manual para ser solucionada.
O impacto nos utilizadores e no software Logi+
Recentemente, vários proprietários de periféricos como o MX Master 3S recorreram a fóruns como o Reddit para relatar anomalias súbitas. Os sintomas incluem a inversão inesperada da direção do scroll e a perda total de funções nos botões personalizados.
Ao tentarem retificar estas definições, os utilizadores descobriram que a aplicação Logi+ se encontrava num ciclo de reinício infinito (boot loop), impossibilitando qualquer interação. Mesmo tentativas de reinstalação limpa ou o reinício do computador revelaram-se infrutíferos perante este bloqueio do software.
A investigação da comunidade técnica revelou que a origem do problema é bastante embaraçosa para a Logitech: a empresa permitiu que o seu Certificado de Programador da Apple expirasse. Este documento digital é fundamental para que o sistema operativo macOS reconheça a aplicação como segura e legítima.
Uma vez que o certificado deixou de ser válido, o sistema impede não só a execução do programa, mas também a sua capacidade de descarregar atualizações automáticas que poderiam resolver o incidente de forma transparente para o utilizador. A Logitech já reconheceu o erro publicamente, pedindo desculpa pelo que descreveu como uma falha indesculpável.
Passos para a correção manual dos sistemas da Logitech
Dada a impossibilidade de uma atualização automática, a fabricante disponibilizou uma página de suporte com procedimentos específicos para cada software.
Options+
- Passo 1: Descarregue o instalador de "patch" atualizado para o Options+ aqui.
- Passo 2: Clique duas vezes no ficheiro descarregado.
- Passo 3: O instalador fechará automaticamente e o Options+ será iniciado.
- Passo 4: Os seus dispositivos Logitech, definições e personalizações deverão estar totalmente restaurados.
G HUB
- Passo 1: Descarregue o instalador atualizado para o G HUB aqui.
- Passo 2: Clique duas vezes no instalador de "patch" descarregado.
- Passo 3: Assim que aparecer a mensagem "software already exists" (o software já existe), saia do instalador.
- Passo 4: Inicie o G HUB.
- Passo 5: Os seus dispositivos Logitech, definições e personalizações deverão estar totalmente restaurados.
Leia também: