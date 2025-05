Atletas, temos 5 vouchers para a Meia Maratona do Douro Vinhateiro!

Não tarda, "as margens do majestoso Rio Douro voltarão a ser palco de mais uma edição de um evento que combina a paixão pelo atletismo com a exuberância da paisagem vinhateira". Num passatempo express, temos cinco vouchers para a Meia Maratona do Douro Vinhateiro para oferecer! Vai desafiar-se?

A 18.ª edição da Meia Maratona do Douro Vinhateiro está marcada para o dia 25 de maio, num evento que promete ser "a mais bela corrida do mundo".

Um desafio para todos, esta Meia Maratona convida atletas em busca de um novo recorde pessoal, caminhantes que desejam explorar a beleza da região e espetadores que querem fazer parte de um evento inspirador.

Além do desafio, o evento convida à descoberta dos museus, das quintas, dos miradouros e, claro, da gastronomia.

Deixe-se motivar pela Região Demarcada Mais Antiga do Mundo, Património Mundial da Humanidade e Cidade Europeia do Vinho 2023, e desafie-se!

Ganhe um dos 5 vouchers!