Dica: 5 truques de pesquisa do Explorador de Ficheiros do Windows que deve conhecer

Navegar por milhares de ficheiros no seu computador com Windows pode ser uma tarefa complicada. No entanto, existem algumas técnicas de pesquisa no Explorador de Ficheiros que deve dominar para encontrar o que precisa de forma mais simples e eficiente. Trazemos 5 delas.

1. Utilize filtros para aprimorar a sua pesquisa no Explorador de ficheiros

O Explorador de Ficheiros oferece filtros integrados que podem refinar as pesquisas de acordo com o tipo de ficheiro, a data de modificação ou até o tamanho. Estes ajudam a reduzir rapidamente os resultados.

Por exemplo, o filtro género: permite especificar o tipo de ficheiro, como género:documento para documentos.

A função datademodificação: permite pesquisar por data, como datademodificação:última semana.

Já o filtro tamanho: pode encontrar ficheiros pequenos, por exemplo, tamanho:minúsculo para ficheiros entre 0 e 16KB.

2. Aplique a sintaxe adequada nas pesquisas

Além dos filtros, a utilização de operadores de pesquisa pode refinar ainda mais as consultas. Use aspas para pesquisas exatas, como "notebooks".

Exclua termos indesejados com o operador NOT, por exemplo, notebooks NOT *2*. Outros operadores booleanos, como AND e OR também são úteis.

3. Organize o Explorador de ficheiros para uma visualização mais clara

Se os resultados ainda forem extensos, a funcionalidade de Agrupar por pode ajudar. O uso desta opção, como Data de modificação ou Tipo, facilita a localização de ficheiros sem a necessidade de aplicar filtros cada vez que realiza uma pesquisa.

4. Guarde pesquisas para facilitar acessos futuros

Para pesquisas frequentes, a função de guardar pesquisas economiza tempo. Basta clicar com o botão direito do rato na área dos resultados, selecionar "Guardar pesquisa", atribuir um nome descritivo e um local de armazenamento. Assim, poderá aceder rapidamente a resultados atualizados sem repetir os comandos: basta dar duplo clique no ficheiro .search-msi criado.

5. Ferramentas de terceiros para pesquisas avançadas

Para funcionalidades de pesquisa ainda mais avançadas, pode considerar ferramentas de terceiros. O Everything, por exemplo, cria um índice dos ficheiros para resultados rápidos e fornece filtros adicionais.

Já o Listary destaca-se pela sua interface moderna e pesquisa rápida, tornando-se numa excelente opção para quem procura velocidade e integração com o Windows 11.

