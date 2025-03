Apple estará a preparar o Apple Watch com câmara

Não são apenas os AirPods que vão ter câmaras – a Apple pretende adicioná-las também às futuras versões do Apple Watch, segundo Mark Gurman da Bloomberg. No entanto, não será para chamadas de vídeo via FaceTime.

Para que serve uma câmara num relógio?

A câmara do Apple Watch será utilizada para analisar o ambiente em redor do utilizador e recorrer à inteligência artificial para fornecer informações relevantes.

A Apple basear-se-á essencialmente na inteligência visual já disponível nos iPhone 16 e que chegará aos iPhone 15 Pro com o iOS 18.4.

Atualmente, a Apple planeia integrar a câmara tanto no seu smartwatch padrão como no modelo Ultra. No modelo padrão, a câmara estará embutida diretamente no ecrã.

No Apple Watch Ultra, ficará na lateral do relógio, próximo do botão Digital Crown.

Porque esta diferença?

A explicação prende-se com o facto de o modelo Ultra ser ligeiramente mais encorpado, permitindo diferentes opções de posicionamento.

Isto significa que um utilizador do smartwatch Apple, o modelo Ultra poderá facilmente apontar o pulso para um objeto e obter informações através da IA. Já o utilizador de um Apple Watch padrão teria de virar o pulso para usar a funcionalidade.

Ainda será necessário esperar para ver estes Apple Watch com câmaras. De acordo com as informações, não estarão prontos antes de 2027, no mínimo – o mesmo período previsto para o lançamento dos AirPods com câmaras.