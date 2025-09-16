iPhone 17 está a chegar. Mas será que precisa mesmo de um?

Com o lançamento do iPhone 17, volta a surgir a dúvida: vale a pena atualizar já ou manter o equipamento atual? A Apple traz melhorias interessantes, mas muitos utilizadores continuam a obter excelente desempenho com modelos anteriores, e há alternativas recondicionadas muito mais económicas.

O ciclo de consumo acelerado

Todos os anos a Apple apresenta novas gerações do iPhone com melhorias que atraem utilizadores. Contudo, na prática, muitos modelos mais antigos mantêm excelente desempenho, boas câmaras e atualizações de software por vários anos. Perguntar-se se é necessário trocar todos os anos é legítimo: a diferença entre gerações nem sempre justifica o custo elevado.

O que muda com o iPhone 17?

O iPhone 17 promete várias novidades face à geração anterior. Entre os destaques encontram-se um ecrã maior com 120 Hz ProMotion, melhorias significativas nas câmaras (incluindo sensor frontal de 18 MP com Center Stage), novos processadores A19/A19 Pro com capacidades de inteligência artificial, bateria otimizada e carregamento mais rápido. A versão Pro traz materiais renovados e sistema de arrefecimento melhorado.

Resumindo, poderá contar com as seguintes características:

Ecrã de 6,3" com 120 Hz ProMotion e Ceramic Shield 2

Câmara frontal de 18 MP com Center Stage

Câmaras traseiras melhoradas (48 MP nas variantes principais)

Processador A19 / A19 Pro com IA avançada

Sistema de arrefecimento com câmara de vapor nos modelos Pro

Autonomia otimizada e carregamento mais rápido

Armazenamento de base aumentado e melhorias de conectividade (Wi-Fi 7, Bluetooth 6)

E o preço? Será que vale a pena?

O preço de entrada do iPhone 17 é de 989€, um valor substancial face às alternativas recondicionadas. Equipamentos recondicionados com garantia podem custar menos de metade desse valor, criando uma diferença que facilmente ultrapassa os 500 €. Para muitos utilizadores, a opção recondicionada oferece melhor relação preço/valor.

Alternativas recondicionadas na iSell & Repair

A iSell & Repair disponibiliza várias opções de iPhones recondicionados com 3 anos de garantia, organizadas por faixas de preço.

Deixamos alguns exemplos:

Cada equipamento passa por testes, certificação e limpeza profissional, sendo uma alternativa segura e económica para quem precisa de um iPhone em excelente estado sem gastar uma fortuna.

Reparar pode ser melhor do que trocar

Antes de decidir pela compra de um novo aparelho, convém verificar se uma reparação resolve o problema. O simulador online da iSell & Repair permite obter um orçamento rápido para serviços comuns: substituição de ecrã, bateria, porta de carregamento, vidro traseiro, câmaras ou botões. Na maioria dos casos, uma reparação bem feita sai mais barata do que um upgrade imediato.

Se o custo da reparação se aproximar do preço de um recondicionado equivalente, aí sim, pode fazer sentido considerar trocar. Caso contrário, prolongar a vida útil do equipamento com uma intervenção técnica profissional é a opção mais sustentável e económica.

Bónus para leitores Pplware

Para quem decidir comprar um iPhone recondicionado, a iSell oferece um desconto exclusivo de 10 € em qualquer modelo. Basta utilizar o código PPLWARE no checkout. A iSell & Repair tem lojas em Lisboa e Torres Vedras, além de um serviço de entrega nacional que facilita a compra e a reparação sem sair de casa. Todos os equipamentos vendidos vêm com fatura e garantia, assegurando proteção legal e suporte pós-venda.

Em resumo

Trocar para o iPhone 17 pode fazer sentido para quem precisa das últimas melhorias em fotografia, desempenho extremo ou funcionalidades profissionais. Para a maioria das pessoas, contudo, um iPhone recondicionado com garantia ou uma reparação bem executada oferece uma alternativa mais sensata e económica. Antes de decidir, convém comparar custos reais: preço do novo, preço do recondicionado e custo da reparação.

iSell & Repair