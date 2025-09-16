PplWare Mobile

iPhone 17 está a chegar. Mas será que precisa mesmo de um?

Autor: Hugo Cura

  1. Luís Santos says:
    16 de Setembro de 2025 às 14:44

    Realmente quem precisa de um iPhone, quando há androids como Google e Honor e Samsung, que a nível design software e hardware são top. Com esta porcaria de iOS 26 quem tem tudo desfocado e icons todos desfocados, dois tipos de teclado diferentes, um nas apps (bom), outro nas mensagens e menus e settings (desfocado feio)… a consistência beleza nos pormenores a que a Apple nos tinha habituado foi destruída. Parece que ando com um telemóvel falsificado com este aspeto miserável….. Não via assim uma coisa tão horrível aos anos.. até um tema chino para android a imitar iOS tem melhor aspeto que este IOS 26. Maldita a hora que atualizei para isto….

  2. António says:
    16 de Setembro de 2025 às 15:22

    Um é pouco, vale mais ter 2. Um para a mulher, outro para a namorada.

  3. Luís Santos says:
    16 de Setembro de 2025 às 15:57

    Uih! O meu iOS 26 esta a consumir a bateria mais rápido e o telemóvel 16 PRO está mais quente. Para além das inconsistências e feiura já distas anteriormente. Malta do ppwlare reportem isto an Apple sff. Que vocês são fans que só vem Apple, sempre a defender com unhas e dentes as nao inovações, sabem melhor que eu fazer isto. Que eu tinha honor antes desta porcaria de iPhone e nunca tive problemas… já com isto, se calhar é melhor vender.

