iPhone 17 está a chegar. Mas será que precisa mesmo de um?
Com o lançamento do iPhone 17, volta a surgir a dúvida: vale a pena atualizar já ou manter o equipamento atual? A Apple traz melhorias interessantes, mas muitos utilizadores continuam a obter excelente desempenho com modelos anteriores, e há alternativas recondicionadas muito mais económicas.
O ciclo de consumo acelerado
Todos os anos a Apple apresenta novas gerações do iPhone com melhorias que atraem utilizadores. Contudo, na prática, muitos modelos mais antigos mantêm excelente desempenho, boas câmaras e atualizações de software por vários anos. Perguntar-se se é necessário trocar todos os anos é legítimo: a diferença entre gerações nem sempre justifica o custo elevado.
O que muda com o iPhone 17?
O iPhone 17 promete várias novidades face à geração anterior. Entre os destaques encontram-se um ecrã maior com 120 Hz ProMotion, melhorias significativas nas câmaras (incluindo sensor frontal de 18 MP com Center Stage), novos processadores A19/A19 Pro com capacidades de inteligência artificial, bateria otimizada e carregamento mais rápido. A versão Pro traz materiais renovados e sistema de arrefecimento melhorado.
Resumindo, poderá contar com as seguintes características:
- Ecrã de 6,3" com 120 Hz ProMotion e Ceramic Shield 2
- Câmara frontal de 18 MP com Center Stage
- Câmaras traseiras melhoradas (48 MP nas variantes principais)
- Processador A19 / A19 Pro com IA avançada
- Sistema de arrefecimento com câmara de vapor nos modelos Pro
- Autonomia otimizada e carregamento mais rápido
- Armazenamento de base aumentado e melhorias de conectividade (Wi-Fi 7, Bluetooth 6)
E o preço? Será que vale a pena?
O preço de entrada do iPhone 17 é de 989€, um valor substancial face às alternativas recondicionadas. Equipamentos recondicionados com garantia podem custar menos de metade desse valor, criando uma diferença que facilmente ultrapassa os 500 €. Para muitos utilizadores, a opção recondicionada oferece melhor relação preço/valor.
Alternativas recondicionadas na iSell & Repair
A iSell & Repair disponibiliza várias opções de iPhones recondicionados com 3 anos de garantia, organizadas por faixas de preço.
Deixamos alguns exemplos:
- Até 300 € - iPhone 13 Mini por 289,90€
- Até 600 € - iPhone 15 por 599,90€
- Até 900 € - iPhone 15 Pro Max por 859,90€
Cada equipamento passa por testes, certificação e limpeza profissional, sendo uma alternativa segura e económica para quem precisa de um iPhone em excelente estado sem gastar uma fortuna.
Reparar pode ser melhor do que trocar
Antes de decidir pela compra de um novo aparelho, convém verificar se uma reparação resolve o problema. O simulador online da iSell & Repair permite obter um orçamento rápido para serviços comuns: substituição de ecrã, bateria, porta de carregamento, vidro traseiro, câmaras ou botões. Na maioria dos casos, uma reparação bem feita sai mais barata do que um upgrade imediato.
Se o custo da reparação se aproximar do preço de um recondicionado equivalente, aí sim, pode fazer sentido considerar trocar. Caso contrário, prolongar a vida útil do equipamento com uma intervenção técnica profissional é a opção mais sustentável e económica.
Bónus para leitores Pplware
Para quem decidir comprar um iPhone recondicionado, a iSell oferece um desconto exclusivo de 10 € em qualquer modelo. Basta utilizar o código PPLWARE no checkout. A iSell & Repair tem lojas em Lisboa e Torres Vedras, além de um serviço de entrega nacional que facilita a compra e a reparação sem sair de casa. Todos os equipamentos vendidos vêm com fatura e garantia, assegurando proteção legal e suporte pós-venda.
Em resumo
Trocar para o iPhone 17 pode fazer sentido para quem precisa das últimas melhorias em fotografia, desempenho extremo ou funcionalidades profissionais. Para a maioria das pessoas, contudo, um iPhone recondicionado com garantia ou uma reparação bem executada oferece uma alternativa mais sensata e económica. Antes de decidir, convém comparar custos reais: preço do novo, preço do recondicionado e custo da reparação.
Realmente quem precisa de um iPhone, quando há androids como Google e Honor e Samsung, que a nível design software e hardware são top. Com esta porcaria de iOS 26 quem tem tudo desfocado e icons todos desfocados, dois tipos de teclado diferentes, um nas apps (bom), outro nas mensagens e menus e settings (desfocado feio)… a consistência beleza nos pormenores a que a Apple nos tinha habituado foi destruída. Parece que ando com um telemóvel falsificado com este aspeto miserável….. Não via assim uma coisa tão horrível aos anos.. até um tema chino para android a imitar iOS tem melhor aspeto que este IOS 26. Maldita a hora que atualizei para isto….
Sobretudo alguns modelos da Samsung compensam bem! Por acaso não gosto do em segunda mão! Já me bastam os carros! Por um telemóvel não! Mas são tendências……
Se estás a ver assim tão desfocado, devias era ter actualizado os óculos !
Tenta fazer um downgrade, provavelmente dá, e não, não estou a ser irónico!!
Um é pouco, vale mais ter 2. Um para a mulher, outro para a namorada.
… LOLOLOLOL para a namorada parece-me bem!!!! 🙂
Uih! O meu iOS 26 esta a consumir a bateria mais rápido e o telemóvel 16 PRO está mais quente. Para além das inconsistências e feiura já distas anteriormente. Malta do ppwlare reportem isto an Apple sff. Que vocês são fans que só vem Apple, sempre a defender com unhas e dentes as nao inovações, sabem melhor que eu fazer isto. Que eu tinha honor antes desta porcaria de iPhone e nunca tive problemas… já com isto, se calhar é melhor vender.