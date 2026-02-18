Apple prepara novidade no macOS 26.4 para proteger bateria dos Mac

A Apple prepara novidades para os seus sistemas operativos. Desta vez o alvo é o macOS 26.4, que quer proteger uma área essencial dos Mac. A bateria será protegida de uma forma simples, usado o que já está disponível no iPhone. Irá limitar a carga da bateria para assim poupar a bateria.

Apple prepara novidade no macOS 26.4

Depois de introduzir a funcionalidade no iOS e iPadOS, a Apple prepara-se para lançar uma funcionalidade que limitará a carga máxima da bateria dos Macs. Desta forma garante que consegue prolongar a sua vida útil. Em breve, os utilizadores vão poder definir um limite máximo de carga para a bateria do seu Mac.

A Apple está, de facto, a preparar a chegada desta opção, já existente nos iPhones e iPads, para ajudar a preservar a saúde da sua bateria. Até agora, os Macs têm sido bastante limitados no que diz respeito às opções de gestão da bateria.

Para além de um sistema de carregamento otimizado, lançado em 2020 com o macOS Catalina, o sistema operativo do Mac não permitia aos utilizadores limitar o carregamento da bateria a um determinado limite. Com o macOS 26.4, contudo, as coisas deverão mudar. A Apple, que acaba de lançar a primeira versão beta da próxima atualização do seu sistema operativo, está finalmente a introduzir o limite de carga.

Tudo para proteger a bateria dos Mac

No futuro, será possível limitar o carregamento do Mac entre 80% e 100%, em incrementos de 5%. Esta opção estará disponível diretamente nas Definições do Sistema do macOS, na secção Bateria. Quando este limite é definido num Mac, o dispositivo interrompe imediatamente o carregamento para limitar a carga ao valor configurado.

Este sistema reduz o desgaste químico das células da bateria, prolongando assim a sua vida útil. No entanto, nos Macs com esta opção ativada, o funcionamento será provavelmente semelhante ao dos iPhones. A Apple nota que existe a necessidade de algum cuidado com esta opção. Só desta forma será possível manter a saúde da bateria.

Assim, e para usar esta novidade existe uma regra muito simples. Implica que os utilizadores devem colocá-la em pausa de forma periódica, “carregando ocasionalmente até 100% para garantir estimativas precisas do estado da bateria”, de acordo com a documentação de suporte da Apple.