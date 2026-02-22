Apple testa nova cor “vermelho profundo” para o iPhone 18 Pro

O iPhone 18 Pro ainda está a mais de meio ano do lançamento, mas começam a surgir novos rumores interessantes relacionados com as cores do próximo topo de gama da Apple. Ao que tudo indica, a empresa poderá finalmente introduzir algo há muito pedido pelos utilizadores: um iPhone Pro em vermelho. Já o futuro iPhone Fold poderá seguir uma abordagem bem mais conservadora.

iPhone 18 Pro poderá chegar num novo vermelho

Segundo Mark Gurman, da Bloomberg, a Apple está atualmente a considerar uma nova opção de cor “vermelho profundo” para o iPhone 18 Pro. Com o iPhone 17 Pro, a empresa passou a utilizar um design unibody totalmente em alumínio, o que lhe dá maior flexibilidade na escolha das cores disponíveis para os modelos Pro.

Gurman refere que a atual cor Cosmic Orange está a ter enorme popularidade, sobretudo no mercado chinês. Por isso, apesar de o vermelho e o laranja serem tonalidades relativamente próximas no círculo cromático, a Apple poderá optar por manter ambas:

Dado o sucesso do laranja, não seria surpreendente se a empresa mantivesse essa opção e simplesmente adicionasse o vermelho como alternativa adicional. Ainda assim, vermelho e laranja poderão ser demasiado semelhantes para coexistirem. Para já, posso dizer que o vermelho é a nova cor principal em testes para os próximos iPhone Pro.

Para quem sempre quis um iPhone Pro vermelho e lamentou o facto de a Apple ter deixado de lançar iPhones nessa cor após o iPhone 14, em 2022, esta poderá ser uma novidade particularmente relevante.

Gurman comenta ainda rumores sobre versões em roxo e castanho, mas acredita que poderão tratar-se apenas de variações da mesma ideia base associada ao vermelho.

iPhone Fold deverá apostar em cores mais discretas

Relativamente ao aguardado iPhone Fold, Gurman afirma que a Apple deverá evitar cores mais arrojadas.

Isso significará um regresso à estratégia utilizada nos primeiros anos do iPhone, com opções como cinzento escuro ou preto, acompanhadas por uma variante branca ou prateada clara. Tudo indica que os detalhes finais deverão ser conhecidos em setembro.

Muito provavelmente, esta decisão estará relacionada com o facto de ser a primeira vez que a Apple fabrica um equipamento deste tipo. Reduzir o número de cores disponíveis simplifica o processo de produção.

Algo semelhante aconteceu com o iPhone X, que chegou ao mercado apenas em duas cores, em contraste com as seis opções disponíveis no iPhone 7.