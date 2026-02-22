Estudo descobre que, depois de mudar para um carro elétrico, não há volta atrás…

O salto para o carro elétrico já não é visto como uma aposta experimental. Para uma esmagadora maioria de quem o experimentou, tornou-se numa decisão quase definitiva.

Um estudo recente da JD Power confirma uma tendência que já se vinha a adivinhar há anos: 96% dos proprietários de veículos elétricos planeia continuar com esta tecnologia na próxima compra ou leasing, mesmo sem incentivos fiscais diretos.

Satisfação dos proprietários de carros elétricos atinge um máximo histórico

A satisfação dos utilizadores de carros elétricos atingiu máximos históricos, e não é resultado de uma única melhoria isolada. Trata-se de um avanço acumulativo. Baterias mais eficientes, com autonomias mais previsíveis. Infraestruturas de carregamento mais densas e fiáveis, especialmente em espaços públicos. E uma experiência de condução que, depois de interiorizada, é difícil abandonar.

O silêncio durante a condução, a entrega imediata de potência, a ausência de vibrações e a sensação de condução “limpa” criam uma relação diferente com o veículo. Não é apenas conforto; é uma mudança de hábitos. Muitos utilizadores reconhecem que voltar a um carro de combustão parece, literalmente, um retrocesso.

Segundo o estudo EVX Ownership, a satisfação global cresceu de forma significativa tanto no segmento premium como no mercado generalista. Numa escala de 1.000 pontos, os modelos elétricos de gama alta alcançam 652 pontos, com um aumento homólogo muito relevante. Nos elétricos de grande consumo, o salto é ainda maior. Não é por acaso.

Infraestrutura de carregamento: o ponto de viragem silencioso

Um dos fatores que mais impulsionou esta perceção positiva foi a melhoria real do carregamento público. Não tanto por promessas futuras, mas por mudanças já visíveis. A adoção de normas comuns e o acesso cruzado a redes de carregamento rápido reduziram a ansiedade associada às viagens longas.

A isto junta-se uma realidade menos comentada: a maioria dos carregamentos continua a ser feita em casa ou no trabalho. Quando o carregamento público deixa de ser uma exceção problemática e passa a funcionar como um apoio fiável, o veículo elétrico encaixa melhor no dia a dia. Sem heroicidades.

O custo importa, e muito

Outro elemento decisivo é o menor custo total de propriedade. Manutenção reduzida, menor gasto energético por quilómetro e menos avarias associadas a sistemas mecânicos complexos. O estudo mostra que, em todos os segmentos analisados, os elétricos puros superam claramente os híbridos plug-in em satisfação.

Não é uma questão ideológica. É contabilidade doméstica. Quando o veículo deixa de ser uma fonte constante de despesas imprevistas, a perceção muda.

Modelos que marcam o caminho

Entre os veículos mais bem avaliados pelos proprietários destacam-se modelos já bem conhecidos. No segmento premium, um elétrico compacto e eficiente lidera a classificação, seguido de um SUV elétrico muito difundido e de uma berlina desportiva de abordagem europeia.

No mercado generalista, um crossover elétrico com vocação global, uma berlina aerodinâmica e um SUV familiar de grande dimensão ocupam os primeiros lugares.

Mais do que as marcas concretas, a mensagem é clara: a satisfação não depende apenas do luxo, mas da coerência entre autonomia real, facilidade de carregamento, fiabilidade e experiência de utilização.

Como é medida esta satisfação

O estudo analisa dez fatores-chave durante o primeiro ano de utilização:

custo de propriedade;

precisão da autonomia anunciada;

disponibilidade de carregamento público;

prazer de condução;

facilidade de carregamento doméstico;

design, segurança;

tecnologia;

experiência de assistência;

qualidade percebida.

Não se trata de um inquérito superficial, mas de uma radiografia bastante completa do dia a dia com um veículo elétrico.