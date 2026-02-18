Motores: sabe o que são caixas automáticas de dupla embraiagem?

Durante muitos anos, escolher entre caixa manual ou automática era quase uma questão de gosto, ou até mesmo de orçamento. A tecnologia automóvel evoluiu de tal forma que essa decisão hoje é bem mais fácil. Entre as várias soluções disponíveis, há uma que tem ganho destaque tanto em modelos familiares como em verdadeiros desportivos: a caixa automática de dupla embraiagem.

Rápida, eficiente e tecnologicamente sofisticada, esta transmissão promete o melhor dos dois mundos: o desempenho de uma manual com o conforto de uma automática. Mas afinal, como funciona e porque é que tantos fabricantes têm vindo a apostar nas caixas automáticas de dupla embraiagem?

O que é uma caixa de dupla embraiagem?

Também conhecida como DCT (Dual Clutch Transmission), esta tecnologia combina o melhor de dois mundos: A eficiência e ligação direta ao motor de uma caixa manual e o conforto e automatismo de uma caixa automática.

Tal como o nome sugere, a grande diferença está no facto de utilizar duas embraiagens em vez de uma. Na prática, existe uma embraiagem que gere as mudanças ímpares (1.ª, 3.ª, 5.ª, 7.ª…) e outra que trata das mudanças pares (2.ª, 4.ª, 6.ª…).

Enquanto o carro circula numa mudança, a seguinte já está pré-selecionada na outra embraiagem. Quando chega o momento de trocar, o sistema apenas alterna entre embraiagens.

DSG, S tronic, PDK… é tudo igual?

Os fabricantes adotaram nomes diferentes para a mesma base tecnológica:

DSG da Volkswagen

S tronic da Audi

PDK da Porsche

Powershift da Ford

Apesar das designações distintas, o princípio é essencialmente o mesmo.

Para quem procura uma condução dinâmica, rápida e eficiente, a caixa de dupla embraiagem é uma excelente escolha. Oferece desempenho próximo de um carro desportivo, mas com o conforto de uma automática.

Em utilização urbana muito frequente, certas versões de dupla embraiagem podem revelar algum desconforto a baixa velocidade.