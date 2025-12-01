Novos Peugeot 308 e 308 SW: quando o prazer de conduzir fala mais alto

A Peugeot decidiu puxar pelos galões e renovar dois dos seus maiores sucessos em Portugal. Os novos 308 e 308 SW chegam com mais estilo, mais tecnologia e uma condução ainda mais divertida.

Os novos Peugeot 308 e 308 SW trazem atitude, eficiência e um toque de futurismo. Se o objetivo era elevar o "prazer de condução", a marca parece ter levado a tarefa bem a sério.

Design que não passa despercebido

A Peugeot tem dominado o segmento C em Portugal - e não é por acaso. A gama 308 lidera o segmento há dois anos seguidos, enquanto a 308 SW é, curiosamente, a carrinha mais vendida em Portugal há quatro anos consecutivos. Agora, com a nova geração, a marca francesa reforça a receita: bom design, motores eficientes e uma condução que continua a ser um dos principais trunfos.

Os novos 308 e 308 SW chegam com uma frente completamente renovada e… iluminada. Pela primeira vez num Peugeot, o emblema dianteiro passa a ter iluminação própria, tornando-se a estrela da nova grelha, agora mais elegante e integrada na carroçaria.

A assinatura luminosa também evoluiu: três garras LED nas óticas dianteiras e traseiras, reforçando aquela identidade felina que a marca tanto gosta de destacar. Dependendo da versão, os faróis usam tecnologia Full LED ou Matrix LED.

Nas versões Allure e GT há novas jantes diamantadas de 17" e 18", respetivamente, enquanto as variantes elétricas vêm todas com jantes de 18" de série. No capítulo das cores, o 308 estreia o Azul Lagoa e o 308 SW junta o Azul Ingaro à paleta.

Interior simples e focado no condutor, típico da Peugeot

Entrar no novo 308 continua a ser aquela experiência muito "Peugeot": painel minimalista, i-Cockpit com volante compacto e um ambiente cheio de detalhes premium. O painel de instrumentos digital é de série e pode até ter grafismos 3D na versão GT.

A marca apostou também nos i-Toggles - cinco botões táteis personalizáveis que permitem definir atalhos úteis, como estações de rádio, contactos ou comandos do ar condicionado. Há ainda iluminação ambiente em oito cores, e no caso da SW, bancos traseiros rebatíveis em 40/20/40 e bagageira entre 598 e 1487 litros, dependendo da versão híbrida e das posições do piso.

Motorizações para todos

Se havia dúvidas de que a Peugeot queria agradar a todos, a gama de motores dissipa-as rapidamente. Há quatro opções disponíveis:

100% elétrico: E-308

O novo E-308 vem com um motor de 115 kW (156 cv), 270 Nm e uma autonomia que sobe para os 450 km WLTP - um salto de 34 km face ao anterior. A bateria é de 58,3 kWh e o carregamento rápido permite ir dos 20 aos 80% em apenas 32 minutos, num posto de 100 kW.

O condutor pode controlar três níveis de regeneração usando patilhas no volante, o que torna a experiência ainda mais intuitiva.

Plug-in Hybrid: 195 cv

Para quem quer poupança elétrica mas não abdica de potência, o híbrido plug-in junta um motor turbo de 150 cv com um motor elétrico de 125 cv, oferecendo 195 cv combinados. A autonomia elétrica chega aos 85 km WLTP, mais 20 km que antes, e o carregamento pode demorar apenas 2h05 com carregador de 7,4 kW.

Híbrido 145 cv

Uma solução mais simples e económica para entrar no mundo da eletrificação. O sistema híbrido autorregenera a bateria durante a condução e permite que até 50% do tempo urbano seja feito em modo elétrico. Consumos: entre 4,8 e 5 l/100 km.

Diesel 1.5 de 130 cv

Sim, ainda há Diesel - para os que passam a vida na estrada. O conhecido 1.5 de 130 cv vem com caixa automática EAT8, pensado especialmente para longas distâncias.

Peugeot traz tecnologia que facilita a vida

Aqui a Peugeot não economizou.

Atualizações remotas (over-the-air).

PEUGEOT i-Connect ou i-Connect Advanced (com navegação TomTom e integração com ChatGPT).

App MyPeugeot que permite verificar manutenção, localizar o carro, controlar portas, luzes, buzina e até programar carregamentos ou climatização.

Trip Planner que ajuda a planear viagens elétricas, tendo em conta autonomia, topografia e postos de carregamento.

Funcionalidade Plug & Charge já disponível em mais de 10.000 postos europeus.

Preparação para V2L, podendo alimentar equipamentos externos até 3,5 kW - ideal para bikes elétricas ou iluminação de campismo.

Conforto e sustentabilidade

Bancos dianteiros com certificação AGR, opção de massagem e aquecimento, ar condicionado inteligente com filtros de ar avançados, sistema de som Focal - está tudo lá. E a marca reforça o compromisso ambiental: mais de 30% de materiais reciclados ou renováveis em cada veículo, incluindo fibra de cânhamo no tablier e plásticos reciclados no exterior e interior.

Como todos os elétricos da Peugeot, os novos 308 têm cobertura PEUGEOT CARE: 8 anos ou 160.000 km de garantia para o veículo e a bateria, oferta de easyWallbox e cartão de carregamento que dá acesso a quase um milhão de carregadores na Europa.

