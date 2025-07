CEO da Windsurf vai para a Google! OpenAI falha a aquisição da cobiçada startup de IA

Reviravolta dramática no setor da inteligência artificial! O negócio para a aquisição da Windsurf pela OpenAI fracassou e a Google não hesitou contratar os principais talentos da tão falada startup, incluindo o seu CEO.

Google segue estratégia para contornar o escrutínio regulatório

O que parecia ser um negócio fechado entre a OpenAI e a Windsurf, avaliado em 3 mil milhões de dólares, desmoronou-se na passada sexta-feira. Em vez de uma aquisição, o mundo tecnológico assistiu a um movimento inesperado: a Google DeepMind anunciou a contratação do CEO da Windsurf, Varun Mohan, do cofundador Douglas Chen e de vários dos seus principais investigadores.

Este acordo não se trata de uma aquisição tradicional. A Google não irá deter qualquer participação ou controlo sobre a Windsurf. Em vez disso, a gigante tecnológica pagará, segundo a Bloomberg, cerca de 2,4 mil milhões de dólares para licenciar parte da tecnologia da Windsurf e assegurar a contratação dos seus talentos mais valiosos.

Esta licença é não-exclusiva, o que significa que a Windsurf permanece livre para negociar a sua tecnologia com outras empresas.

Estamos entusiasmados por receber na Google DeepMind alguns dos melhores talentos da IA da equipa da Windsurf para avançar o nosso trabalho em agentic coding.

Afirmou Chris Pappas, porta-voz da Google.

Este modelo de negócio tem-se tornado uma tática comum entre as gigantes tecnológicas. Permite-lhes absorver talento de elite e tecnologia de ponta, e reforçar a sua posição na corrida pela supremacia em IA, sem despoletar o intenso escrutínio regulatório que uma aquisição completa normalmente acarreta.

O futuro incerto da Windsurf

Com a saída dos seus líderes, o futuro da Windsurf fica incerto. Jeff Wang, até agora diretor de negócios, assumirá o cargo de CEO interino. A maioria dos 250 colaboradores da empresa não transitará para a Google DeepMind e continuará a desenvolver as ferramentas de programação com IA para clientes empresariais.

No entanto, o historial de startups que perdem os seus fundadores para grandes empresas é preocupante. Empresas como a Scale AI e a Inflection enfrentaram dificuldades e tiveram de reestruturar os seus modelos de negócio após acordos semelhantes com a Meta e a Microsoft, respetivamente.

Estamos orgulhosos do que a Windsurf construiu ao longo dos últimos quatro anos e entusiasmados por vê-la avançar com a sua equipa de classe mundial e dar início à próxima fase.

Declararam Mohan e Chen num comunicado.

O negócio falhado com a OpenAI era, alegadamente, um ponto de grande tensão nas renegociações contratuais entre a criadora do ChatGPT e a Microsoft, a sua principal investidora. A OpenAI pretendia evitar que a propriedade intelectual da Windsurf ficasse acessível à Microsoft, o que acabou por precipitar o fim das negociações assim que o período de exclusividade expirou, permitindo à Windsurf explorar outras propostas.

