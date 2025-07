Carros chineses são piores ou melhores que os outros? No Euro NCAP a resposta é clara

O Euro NCAP é o organismo responsável por atribuir as classificações de segurança aos automóveis no nosso território. Um dos seus responsáveis tem a certeza de que os carros chineses não só são seguros: são mais seguros do que muitas marcas consolidadas.

Primeiro copiaram-nos mal, depois copiaram-nos bem... hoje superaram-nos

Os automóveis chineses deixaram de ser uma curiosidade para passarem a ser presença habitual nas estradas europeias. Grandes fabricantes como a BYD. SAIC (MG Motores), Geely, XPeng, entre outros, têm frotas próprias para transportar os seus veículos desde a China, mas também estão a expandir-se com fábricas em solo europeu.

Algumas marcas já abriram concessionários e, embora o mercado esteja em crescimento, poderá subsistir a dúvida: será o automóvel chinês tão seguro quanto o europeu, japonês ou sul-coreano?

A questão é pertinente, legítima e muito importante. Quem poderá dar essa resposta com toda a propriedade?

Quem tem uma resposta clara é o organismo que atribui as classificações de segurança na Europa. A Euro NCAP.

As pessoas têm essa dúvida: será que tem qualidade o carro chinês?

Nas conversas com as pessoas, amigos e familiares, que não estão ligadas ao ramo, simples possíveis clientes, a conversa passa sempre pela dúvida do que é bom, do que é fiável, seguro e com durabilidade.

Na verdade, continua a existir algum ceticismo, alimentado pela ideia de que o “made in China” barato equivale a menor qualidade.

Bom, na realidade, com as novas políticas promovidas pelo governo de Xi Jinping, pretende-se posicionar o país como referência nas tecnologias do futuro, e é precisamente nas baterias e nos veículos elétricos que a China está a liderar.

Parcerias entre marcas chineses e marcas europeias e americanas

Para lá desta liderança tecnológica, há vários fatores a ter em conta. As empresas chinesas têm formado parcerias (joint ventures) com marcas mais estabelecidas. A Geely, por exemplo, tem uma relação próxima com a Renault. A SAIC com a Volkswagen.

Ambas partilham tecnologias e objetivos, nomeadamente no desenvolvimento de veículos elétricos. Para além desta aprendizagem mútua, existe ainda a componente obrigatória da legislação.

Desde 2022, a União Europeia exige que todos os novos automóveis homologados no continente incluam elementos de segurança como travagem de emergência, deteção de fadiga, alertas de velocidade excessiva, aviso de saída de faixa ou câmara traseira com alerta de tráfego cruzado, entre outras medidas. E os fabricantes chineses também têm de cumprir.

Aliás, devido à sua perigosidade para os peões, o Tesla Cybertruck não se comercializa nem está previsto na Europa.

O Euro NCAP é claro. E além das obrigações legais, temos o papel do Euro NCAP, o organismo que realiza testes para medir os sistemas de segurança ativa e passiva.

Quando um carro obtém a pontuação máxima, isso é rapidamente utilizado pelas marcas como argumento de marketing. Certamente já ouviu falar das “cinco estrelas Euro NCAP”.

O curioso é que, segundo a Reuters, o organismo considera que os automóveis chineses não só estão ao nível dos ocidentais como são superiores a alguns modelos.

Matthew Avery, diretor de desenvolvimento estratégico do Euro NCAP, foi claro:

Esqueça a ideia de que ser chinês significa menor qualidade ou pior desempenho em segurança. A qualidade dos veículos de marcas chinesas é superior à de outros.

Com tantas marcas e modelos de carros chineses no mercado português, qual é a sua ideia sobre a qualidade destes veículos?