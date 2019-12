Desde que foi apresentada, a Cybertruck da Tesla, uma pick-up elétrica, tem dividido as opiniões. Se muitos a consideram um passo de gigante no campo da estética, outros não entendem porque as linhas tradicionais foram abandonadas.

Seja qual for a opinião presente, a verdade é que a Tesla marcou uma posição única com esta sua pick-up elétrica e com as suas linhas. Pois são precisamente estas que podem trazer em breve problemas à Tesla, quando a marca quiser trazer a sua carrinha para a Europa.

A Cybertruck tem linhas únicas

A Cybertruck é ainda só um projeto da Tesla e não se sabe como vai ser alterada até entrar em produção. Provavelmente não será mudada, mantendo assim a sua estética diferente e quase futurística. Este pode ser um problema quando a Tesla a quiser trazer para a Europa.

Do que um especialista refere agora, as suas linhas vão contra tudo o que a Comissão Europeia tem aprovado. Em particular, e sobre a sua estrutura básica, vai ser necessária a aplicação de modificações muito grandes. É ainda referido que os ocupantes da Cybertruck sentem-se seguros, mas, na verdade, não o estão.

A Tesla terá problemas na Europa

A culpa parece estar na estrutura rígida que a Tesla preparou. Esta deveria ser preparada para absorver os impactos que fossem gerados, algo que aparentemente não acontece. Estes vão assim ser devolvidos, em especial para os peões ou para os ciclistas.

Esperava-se também que toda a parte frontal fosse adaptada. Em especial os para-choques e o capô devem ser adaptados para reagir de forma defensiva para os peões. Esta é uma situação que aparentemente não acontece nesta pick-up da Tesla.

A pick-up elétrica conseguirá cumprir as regras

Quem revelou esta informação foi Stefan Teller, especialista em segurança funcional automóvel. Este é funcionário da conhecida agência de segurança SGS-TÜV. Este analisou em detalhe a proposta da Tesla e tem sérias dúvidas sobre a sua certificação na Europa.

Há ainda que conhecer a posição da Tesla sobre a sua Cybertruck. Faltam ainda 2 anos para entrar em produção e até lá muitas alterações podem acontecer. Claro que a Tesla podem simplesmente decidir que a sua pick-up elétrica não será trazida para a Europa, ficando apenas nos EUA onde as regras são menos restritivas.