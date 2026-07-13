BYD SHARK: estreia da tecnologia Super Híbrida na primeira pick-up da marca

Com 436 cv de potência combinada e uma autonomia total de até 675 km, a nova BYD SHARK marca a entrada da marca chinesa no segmento das pick-up, estreando a tecnologia Super Híbrida Dual Mode Off-road (DMO), que combina eficiência e capacidades todo o terreno.

A BYD acaba de reforçar a sua oferta com a chegada da SHARK, a primeira pick-up da marca e um modelo que introduz a tecnologia Super Híbrida DMO num dos segmentos mais exigentes do mercado.

Desenvolvida para responder às necessidades de clientes profissionais e particulares que procuram um veículo robusto, versátil e eficiente, a BYD SHARK alia, nas palavras da marca, "elevadas capacidades todo o terreno, prestações de referência e a possibilidade de realizar as deslocações do dia a dia em modo exclusivamente elétrico".

Com cabine dupla para cinco ocupantes e 5,46 metros de comprimento, a BYD SHARK combina a funcionalidade de uma pick-up com o conforto, a tecnologia e a qualidade de construção características dos modelos BYD.

Tecnologia Super Híbrida DMO: desempenho sem compromissos

Segundo a BYD, a sua tecnologia Super Híbrida já conquistou os clientes europeus nos modelos DM-i da marca, automóveis como o SEAL U DM-i, SEAL 6 DM-i Touring, ATTO 2 DM-i e DOLPHIN G DM-i.

Agora, os mesmos princípios de desempenho e eficiência estão a ser aplicados a um veículo com capacidade para atravessar terrenos mais acidentados, com a tecnologia Super Híbrida DMO.

A nova tecnologia Super Híbrida DMO foi desenvolvida especificamente para veículos destinados a enfrentar condições de utilização mais exigentes.

O sistema combina um motor a gasolina 1.5 Turbo com dois motores elétricos: um no eixo dianteiro com 231 cv e 310 Nm de binário, e outro na traseira que produz 204 cv e 304 Nm de binário, disponibilizando uma potência combinada de 436 cv e 650 Nm de binário, permitindo acelerar dos 0 aos 100 km/h em apenas 5,7 segundos.

A prioridade dada à condução elétrica permite percorrer até 90 km em modo 100% elétrico (WLTP), enquanto a autonomia combinada atinge 675 km com a bateria carregada e o depósito de combustível cheio.

A BYD SHARK está equipada com uma Blade Battery de 32,2 kWh, integrada na estrutura do veículo através da tecnologia Cell-to-Chassis (CTC), que reforça simultaneamente a rigidez estrutural, a segurança e a eficiência.

A tração integral inteligente adapta automaticamente a distribuição de potência a diferentes condições de piso, como areia, lama, neve ou gravilha, assegurando elevadas capacidades fora de estrada, complementadas por suspensão independente de duplo triângulo, controlo de descida em declives e uma capacidade de reboque de 2500 kg.

Design robusto e habitáculo tecnológico

Inspirada na força e agilidade do tubarão, a BYD SHARK apresenta uma linguagem de design marcante, com uma postura robusta, linhas musculadas e uma assinatura luminosa distinta. No interior, destaque ao conforto e funcionalidade, com bancos dianteiros aquecidos e ventilados, materiais de qualidade e um ambiente pensado para longas jornadas de trabalho ou lazer.

O equipamento tecnológico inclui um painel de instrumentos digital de 10,25 polegadas, um ecrã tátil rotativo de 15,6 polegadas, o maior do segmento, Head-Up Display, carregamento sem fios de 50 W, conectividade Apple CarPlay e Android Auto sem fios, sistema de som Dynaudio com 12 altifalantes e controlo remoto de diversas funções através da aplicação BYD.

Pick-up da BYD preparada para o trabalho e para o lazer

A nova BYD SHARK foi concebida para responder a múltiplos cenários de utilização. A caixa de carga oferece 1200 litros de capacidade, enquanto a funcionalidade Vehicle-to-Load (V2L), com potência até 6 kW, permite alimentar ferramentas elétricas, equipamentos profissionais ou dispositivos de lazer diretamente a partir do veículo.

Em matéria de segurança, a BYD SHARK integra um conjunto abrangente de sistemas avançados de assistência à condução, incluindo Cruise Control Adaptativo Inteligente, monitorização do ângulo morto, alerta de tráfego cruzado, assistência à manutenção na faixa de rodagem, câmara de visão de 360° e sete airbags.

Com a chegada da BYD SHARK, a marca reforça a sua estratégia de eletrificação, demonstrando que é possível combinar a robustez e a versatilidade de uma pick-up com elevados níveis de eficiência, tecnologia e conforto, alargando as vantagens da mobilidade eletrificada a um novo segmento do mercado.

Após a estreia no Goodwood Festival of Speed, a BYD SHARK chegará aos mercados europeus na segunda metade de 2026.