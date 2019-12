Para conseguir satisfazer a crescente corrida ao desempenho dos SoC dos smartphones, os fabricantes têm-se empenhado em criar SoCs com cada vez mais poder. Estes procuram dar aos equipamentos ainda mais processamento e desempenho.

Se a corrida estava a pender para o lado da MediaTek, com o seu recente Dimensity 1000, tudo parece agora ter mudado. Novamente a Qualcomm vem colocar ordem no mercado e bate toda a concorrência com o novo Snapdragon 865.

O Dimensity perdeu o trono dos SoC

O mercado dos smartphopnes está ao rubro. Há cada vez mais propostas a usar os SoC que têm sido apresentados. Estes elevam de sobremaneira o desempenho a que nos habituámos e dão aos equipamentos um desempenho acima da média. Claro que dependem ainda do restante hardware, para assim serem únicos.

O grande domínio neste campo tem pertencido à Qualcomm com a sua linha Snapdragon. Entretanto esta posição foi ameaçada com a chegada do MediaTek Dimensity 1000, tendo conseguido ultrapassar toda a concorrência. Este era o SoC que todos iriam querer ter nos seus smartphones, em especial pelo desempenho.

Snapdragon é o novo rei da potência nos smartphones

Claro que este acabou por ser apenas uma situação temporária a fazer fé nos dados apresentados agora. O Snapdragon 865 surgiu agora nos primeiros testes da Antutu e arrasou completamente toda a sua concorrência direta. Atingiu a marca dos 544 mil pontos, tendo por uma vez atingido o valor de 568.919.

Com este valor único, o Snapdragon 865 bate sobretudo a própria oferta da marca, com os 855 e 855+. Consegue 15% mais de desempenho geral, melhorando no CPU 28% e 19% no GPU.

Qualcomm volta a bater toda a sua concorrência

No embate com a concorrência, é 11% mais potente que o Kirin 990 5G e está 18% acima do Dimensity 1000. Ao nível do GPU atinge os 38% de melhoria. Será contra estes SoCs que o Snapdragon se irá bater quando entretanto chegar com o Galaxy S11 e com o Xiaomi Mi 10.

O mais curioso é que estes valores foram obtidos com uma versão de testes deste novo SoC. O Snapdragon 865 irá ainda ser otimizado antes de ser colocado nos novos smartphones. Mesmo aí, poderá haver ainda certamente margem para ser melhorado via software.