Acha os telemóveis de hoje caros? Nos anos 80 custavam o equivalente a mais de 12 mil euros

O primeiro telemóvel comercial da história chegou às lojas, em 1984, com um preço que hoje nos faria recusar na hora. Apesar disso, foi um marco que mudou o mundo para sempre.

Sempre que uma marca apresenta um novo smartphone topo de gama, multiplicam-se os comentários indignados e aumenta a sensação de que os modelos estão cada vez mais caros.

De facto, sempre que vemos o preço de um novo iPhone ou Samsung Galaxy de topo e achamos exagerado. No entanto, vale a pena recuar algumas décadas para ter perspetiva.

O "tijolo" que poucos podiam pagar

Em 1984, a Motorola colocou à venda o primeiro telemóvel comercialmente disponível do mundo: o DynaTAC 8000X, sem ecrã, por 3995 dólares, o equivalente a cerca de 12 mil euros, hoje em dia.

Apesar do peso, uma carga completa demorava cerca de dez horas e proporcionava apenas 30 minutos de autonomia.

Só para os mais ricos, e ainda assim caro de usar

Para utilizar o telemóvel, havia uma mensalidade fixa (do equivalente a 145 euros hoje em dia), e as chamadas podiam custar até 0,40 dólares por minuto nas horas de ponta, o equivalente a cerca de 1,15 euros hoje em dia.

Vendo qualquer filme dos anos 80, percebemos que estes telemóveis eram exclusivos de executivos de Wall Street e personagens de alto estatuto.

O projeto levou 10 anos a desenvolver e custou mais de 100 milhões de dólares em investimento, números que justificam, pelo menos em parte, o preço final do dispositivo.

A evolução que tornou o telemóvel acessível a todos

A descida de preços foi gradual, mas consistente. Cinco anos após o DynaTAC, a Motorola lançou o MicroTAC 9800X, mais pequeno e ligeiramente mais barato, com um preço de 2995 dólares.

Em 1994, o IBM Simon já custava cerca de 895 dólares. A meio dos anos 2000, o Motorola RAZR V3 era vendido por 499 dólares e já incluía câmara fotográfica. Em 2007, o primeiro iPhone chegou ao mercado precisamente pelo mesmo preço (a Portugal, o iPhone 3G de 8 GB chegou, em 2008, por 499 euros).

Assim, percebemos que, à medida que a tecnologia evoluiu e os volumes de produção aumentaram, os custos baixaram e os telemóveis deixaram de ser um artigo de luxo para se tornarem uma ferramenta do quotidiano.

Dados de 2023 da Organização das Nações Unidades indicam que 78% da população mundial com mais de 10 anos tinha um telemóvel, o que ronda os 6,3 mil milhões de pessoas.

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