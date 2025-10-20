Fiz upgrade para o iPhone 17 Pro… e agora, o que fazer ao iPhone antigo?

Trocar para o novo iPhone 17 Pro é um momento entusiasmante. Mas, depois de estar configurado, surge uma questão comum: o que fazer ao iPhone anterior? Em vez de o deixar esquecido numa gaveta, há formas inteligentes de lhe dar nova utilidade, ou até de recuperar parte do investimento.

Na troca para um iPhone mais moderno, há sempre um sentimento interessante face ao modelo anterior. O desempenho sobe de nível, as câmaras oferecem resultados impressionantes e o design mantém o requinte habitual da Apple. Mas se a troca aconteceu por mera desatualização do modelo anterior, pode ser um desperdício não lhe dar um caminho mais útil.

O clássico: vender o iPhone antigo

A opção mais prática e vantajosa é vender o equipamento, sobretudo se ainda estiver em boas condições. Hoje em dia existem plataformas especializadas que compram smartphones usados de forma simples e segura, sem necessidade de lidar com anúncios ou compradores indecisos.

Entre essas opções destaca-se a Sell My Phone, uma plataforma portuguesa que permite vender rapidamente o iPhone, iPad, MacBook ou Apple Watch, com avaliação imediata e recolha gratuita. O processo é feito online: o utilizador descreve o estado do equipamento, recebe uma proposta de valor e envia o dispositivo por transportadora ou entrega numa loja parceira.

Resumindo:

Processo simples, rápido e transparente

Evita riscos associados a vendas diretas

Pagamento rápido após avaliação

Serviço disponível para vários dispositivos Apple

Com este método, o valor obtido pode ser reinvestido em novos acessórios, num segundo dispositivo ou até noutros projetos pessoais.

As razões para o fazer

Muitos utilizadores trocam de iPhone regularmente e deixam o anterior guardado durante meses. Além de ocupar espaço, há riscos em manter baterias inativas, que podem degradar-se ou até inchar com o tempo.

Quem costuma atualizar o modelo todos os anos pode estar a perder uma boa oportunidade: um iPhone 16 Pro Max, por exemplo, ainda pode valer até 1000 € na Sell My Phone, dependendo do estado. Esse valor pode ser usado para adquirir um iPhone recondicionado para familiares, comprar acessórios ou, porque não, planear uma escapadinha.

Dar nova utilidade a um equipamento antigo

Para quem prefere não vender, há alternativas que permitem continuar a tirar partido do iPhone anterior. Pode ser transformado num reprodutor de música, num comando remoto inteligente para casa, ou até num dispositivo dedicado à fotografia ou vídeo. Outra ideia é utilizá-lo como câmara de vigilância, recorrendo a aplicações simples de instalar, ideais para monitorizar espaços ou acompanhar animais de estimação.

Em alternativa, o iPhone pode ser oferecido a familiares ou amigos que precisem de um smartphone funcional, ou doado a instituições que aceitam equipamentos tecnológicos usados. É uma forma de prolongar o ciclo de vida de um produto que ainda tem muito para dar.

Quando a reciclagem é a melhor escolha

Há casos em que o iPhone já não funciona ou tem danos irreversíveis. Ainda assim, a melhor solução não é deixá-lo esquecido. Mesmo que o equipamento esteja danificado, pode ainda servir para reciclagem de componentes, evitando desperdício e prolongando o ciclo de vida dos materiais. Além disso, a reciclagem de equipamentos eletrónicos é fundamental para evitar desperdício e recuperar materiais valiosos como lítio, cobre ou alumínio.

Serviços como o da Sell My Phone também asseguram o encaminhamento de dispositivos inutilizáveis para centros de reciclagem certificados, garantindo que o processo decorre de forma segura e ambientalmente responsável.

Conclusão: dar valor ao que ainda tem valor

Mesmo que o iPhone antigo já não acompanhe as exigências do dia a dia, continua a ter valor, seja financeiro, funcional ou ecológico. Vender, reaproveitar ou reciclar são formas conscientes de prolongar o ciclo de vida da tecnologia e evitar o desperdício.

Em última análise, dar um novo destino ao equipamento é uma decisão prática e responsável, que permite transformar o “iPhone da gaveta” numa oportunidade, seja de poupança, de reutilização ou de contributo para um consumo mais sustentável.