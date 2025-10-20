GNR e PSP vão ter mais 600 viaturas! Apenas 10 serão elétricos

A Guarda Nacional Republicana (GNR) e a Polícia de Segurança Pública (PSP) vão adquirir mais de 600 viaturas, entre motos, carrinhas e autocarros, num investimento que ronda os 20,1 milhões de euros.

10 veículos elétricos terão um preço de 375.100 euros

Este reforço visa modernizar os meios de transporte das forças de segurança e melhorar a capacidade de resposta operacional em todo o país. Com os novos veículos, será possível aumentar a mobilidade e a eficácia em diferentes tipos de operações, desde patrulhamento urbano até intervenções em estradas e zonas rurais.

De acordo com as informações, concurso está dividido em 45 lotes e os veículos deverão ser entregues até final do próximo ano. Haverá motociclos de diversas cilindradas, automóveis e autocarros. Há também para veículos elétricos, num total de 10 veículos e por um preço total de 375.100 euros.

Além de aumentar a presença policial, a renovação da frota pretende também proporcionar maior conforto e segurança aos agentes, reduzindo os custos de manutenção e aumentando a durabilidade dos veículos.

Espera-se que a atualização inclua veículos equipados com tecnologia moderna de comunicação e monitorização, fortalecendo a capacidade de coordenação entre unidades e centros de comando.

O investimento faz parte de uma estratégia mais ampla de modernização das forças de segurança, que inclui também formação especializada e atualização tecnológica. Esta iniciativa surge num momento em que o reforço da capacidade operacional é considerado essencial para responder a novos desafios de segurança pública, incluindo a prevenção de criminalidade, acidentes rodoviários e emergências em situações críticas.