O historial da Microsoft e das apps do Windows 10 não tem sido positivo para a empresa. São muitas as situações em que é apresentada publicidade, em situações em que não se esperava. Esta promove naturalmente os seus serviços.

Se geralmente estas são situações pontuais, a verdade é que tendem a ser cada vez mais frequentes. A mais recente chega na app Correio, onde está a ser promovida outra app, contra a vontade dos utilizadores.

A publicidade voltou ao Windows 10

É do conhecimento geral que a Microsoft tem aproveitado as suas apps do Windows 10 para apresentar publicidade. Esta foca-se nos seus produtos e procura levar os utilizadores a optarem pelos seus produtos.

Se na maioria das vezes a Microsoft alega que são apenas experiências, a verdade é que esta publicidade existe. Se estava mais calma e mais discreta, parece que agora este processo foi reiniciado e inesperadamente a publicidade voltou a ser mostrada.

A app Correio mostra o que os utilizadores não querem

A app Correio, focada no email, está a apresentar publicidade. Esta quer promover a utilização do Outlook para Android, uma das apps de maior sucesso da Microsoft. Está presente na zona de acesso às diferentes opções desta app e assim bem visível.

Esta publicidade surge em qualquer dispositivo, mesmo que o utilizador já use a app, remetendo-o para este endereço. Segundo a Microsoft esta publicidade também não pode ser removida da app, devendo os utilizadores enviarem feedback para que a mesma seja removida.

A Microsoft traz de volta algo que tinha eliminado

Curiosamente esta não é uma situação nova. Já em novembro do ano passado tinha surgido neste mesmo espaço publicidade. A Microsoft nessa altura tinha indicado que eram acima de tudo testes e que a publicidade seria removida. Isso efetivamente aconteceu, mas aparentemente regressou agora, de forma definitiva.

Este é mais um passo da Microsoft para promover as suas apps, desta vez entre sistemas operativos. O Android é o alvo, uma das plataformas onde tem tido maior sucesso. Esta não é desejada pelos utilizadores, que aparentemente não a podem remover.