Ainda estamos muito longe de conhecer o Windows 12, mas já se fala muito neste novo sistema da Microsoft. São apenas rumores e especulações, mas há quem adiante uma novidade que não agradará. A Microsoft pode mudar o paradigma e o seu sistema operativo deixa de ser grátis.

Windows 12 pode não ser grátis para todos

Com a chegada do Windows 10, e depois o Windows 11, a Microsoft mudou completamente como desenvolve e disponibiliza o seu sistema operativo. Este passou a ser gratuito para quem tinha uma versão anterior, sendo assim acessível a praticamente todos os que já usavam este sistema.

Com o Windows 12 a tomar forma, pelo menos no que toca a conceitos e a ideias, é natural que este comece a ser um tema recorrente. A mais recente informação aponta que esta nova versão do sistema da Microsoft deixe de ser grátis e passe a ser pago pelos utilizadores.

A informação existente vai mais longe e revela que o próprio modelo de negócio associado ao Windows 12 será diferente de tudo o que a Microsoft nos habituou. Em vez de ser usada uma licença, os utilizadores vão ter a possibilidade de usar subscrições com diferentes níveis de serviços.

Microsoft pode cobrar uma subscrição

A presença de código associado dentro da mais recente versão do sistema da Microsoft vem lançar a dúvida de como o Windows 12 poderá ser usado. Naturalmente que este código poderá não significar nada e tudo ser mantido como está atualmente.

Estamos ainda muito longe de conhecer o Windows 12 e tudo o que este poderá trazer. A Microsoft já tinha revelado que este sistema não existia e que tudo se manterá como está atualmente. Ainda assim, e com o Windows 10, foi dada mesma informação, o que se sabe hoje não ser verdade.

Ainda assim, é interessante pensar que a Microsoft poderá avançar para um modelo de subscrição no Windows 12, onde o utilizador pagará um valor mensal ou anual. Tudo irá depender de estar associado ao dispositivo ou ao utilizador, algo que hoje já pode ser visto no 365 e em tudo o que ali é oferecido. A questão para muitos é mesmo o facto de poder deixar de ser grátis.