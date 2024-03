MocPOGO: Teleporte-se para qualquer lugar num jogo!

O MocPOGO é um aplicativo que permite alterar a localização do seu dispositivo móvel para jogar com amigos noutras regiões de determinados jogos com restrição geográfica ou aceder a personagens, ou itens indisponíveis na nossa localização atual. Esta app promete uma revolução!

O que é o MocPOGO?

No fundo, o MocPOGO é uma app que, resumidamente, permite que ao utilizador "teleportar-se" da localização do nosso dispositivo, seja móvel, seja um PC, para um local específico à escolha, ou seja, fazer com que pareça que estamos a jogar ou a aceder a uma plataforma a partir de uma localização diferente da nossa atual.

O artigo começa bem, pois descobrimos que está em vigor um desconto de 30% para quem utilizar o cupão PLAB30S

Mas, em que se traduz a utilidade dessa ação?

Muito fácil. Por exemplo, para os jogadores, vão poder jogar com amigos noutras regiões: caso o utilizador e os seus amigos joguem algum jogo que contenha uma restrição geográfica, o MocPOGO permite, digamos, que o utilizador "viaje" virtualmente para a região deles e assim poderem jogar juntos.

Por outro lado, passa a ser possível aceder a personagens e acessórios que habitualmente possam estar indisponíveis. Como sabemos, alguns jogos oferecem itens ou personagens exclusivos para determinadas regiões. O MocPOGO acaba com essa penalização e possibilita aceder a tudo, alterando temporariamente a nossa localização.

Principais características do MocPOGO:

Com apenas alguns pontos, é possível elencar as principais características desta app que pode ser utilizada em várias plataformas como o Windows, Mac, iOS e Android:

Alterar a localização por nome ou coordenadas: informe o nome de um local ou as suas coordenadas para "teleportar" o seu dispositivo para lá,

Adicionar pins aleatoriamente no mapa: O MocPOGO pode gerar pins aleatórios no mapa para que o utilizador escolha a sua nova localização,

Selecionar endereços históricos: aceda a endereços históricos interessantes e "viaje" virtualmente no tempo,

Funciona sem root ou jailbreak: o MocPOGO funciona na maioria dos dispositivos sem a necessidade de realizar root (Android) ou jailbreak (iOS), processos que podem ser arriscados e mesmo comprometer a segurança do seu dispositivo.

Como usar o MocPOGO de forma a alterar a sua localização no jogo:

Descarregue e instale a app MocPOGO. (Verifique a compatibilidade com o seu dispositivo e a disponibilidade na loja oficial do seu sistema operativo)

Abra o aplicativo e selecione o método para definir a nova localização:

Insira o nome do local ou as suas coordenadas.

Escolha um pin aleatório no mapa.

Selecione um endereço histórico da lista.

Confirme a alteração de localização.

Abra o jogo e verifique se a sua localização foi alterada.

Alterar Localização GPS no iPhone/Android

Não obstante, podemos apontar as seguintes funcionalidades:

Mudança de Localização GPS: Teleporte-se instantaneamente para qualquer lugar do mundo, bastando selecionar a localização desejada.

Simulação de Movimento GPS: Defina uma rota personalizada e simule o movimento ao longo dela com velocidade ajustável.

Modo Joystick GPS: Controle a sua localização virtual em tempo real utilizando um joystick virtual no ecrã.

Controlo Multidispositivo: gestione a localização GPS de vários dispositivos simultaneamente a partir de uma única plataforma.

Comece a usar o MocPOGO (passo a passo)

Então, como sabemos, sendo o MocPOGO um software que permite alterar a localização do seu dispositivo móvel para funcionar com certos aplicativos baseados em localização, poderá seguintes as instruções abaixo para o poder utilizar:

1. Baixe e instale o MocPOGO:

Aceda ao site oficial do MocPOGO e clique no botão de download. De seguida, instale o MocPOGO no seu pc.

Em opção, registe o software para ter acesso a todos os recursos disponíveis. Clique no botão "Iniciar" para conectar o seu dispositivo.

2. Conecte o seu dispositivo:

Seguidamente, após a instalação, selecione o sistema operativo do seu dispositivo (iOS ou Android). Conecte o seu dispositivo ao computador usando um cabo USB ou Wi-Fi.

Se for a primeira vez que utiliza o MocPOGO, será necessário ativar o Modo Programador no seu iPhone ou a Depuração USB no seu dispositivo Android.

Como ativar o modo Programador no iPhone:

Abra o app "Ajustes".

Aceda a "Privacidade e Segurança".

Localize a opção "Modo Programador" e ative-a.

O seu iPhone solicitará uma reinicialização. Desbloqueie o dispositivo após a reinicialização.

Como ativar a Depuração USB no dispositivo Android:

Deslize a barra de notificações para baixo e selecione a opção "Transferir ficheiro" no modo de conexão USB.

Abra o app "Configurações".

Procure por "Número da compilação".

Toque sete vezes no "Número da compilação" para ativar o modo programador.

Aceda a "Opções do programador" e ative a "Depuração USB".

Quando solicitado, confirme a permissão de Depuração USB ao clicar em em "Permitir".

Observação: Para dispositivos Xiaomi, ative também a opção "Instalar via USB" nas Opções do Programador.

Palavra passe do computador (apenas para Mac):

No caso de estar a utilizar o MocPOGO num Mac para alterar a localização do iOS 17, será necessário digitar a senha do seu Mac para confiar no dispositivo.

E pronto, a partir deste momento, estamos preparados para jogar e georeferenciar a nossa posição partir de onde desejarmos.

O MocPogo serve apenas para jogos?

Na verdade, a resposta é simples: não! O MocPogo serve para outras plataformas:

Social Apps:

Facebook

Instagram

Twitter

WhatsApp

Snapchat

TikTok

Pinterest

Telegram

LinkedIn

Spotify

Jogos que se baseiam na localização do utilizador:

POGO

MHN

Minecraft Earth

Ingress Prime

Jurassic World Alive

Wizards Unite

Pikmin Bloom

Mobile Legends

Walking Dead Our World

Geocaching

The Witcher: Monster Slayer

Aplicações de encontros:

Tinder

Bumble

Grindr

Hinge

POF

Zenly

Real-time Tracking:

Find My iPhone

Life360

Navegação:

Google Map

Apple Map

Gaode Map

Simule Movimentos GPS com Velocidades Personalizadas

Em resumo, o MocPOGO permite:

Caçar pokémons raros com coordenadas específicas. Encontre e capture pokémons raros em qualquer lugar do mundo,

Encontre-se com amigos instantaneamente. Teleporte-se para a localização deles e joguem juntos,

Personalize rotas de caminhada com facilidade. Crie rotas complexas com vários pontos de paragem,

Velocidades flexíveis, de 3,6 km/h a 100 km/h. Ajuste a velocidade para se adequar à sua estratégia de jogo,

Aproveite o jogo sem sair do sofá!

Dicas e truques para aproveitar ao máximo o MocPOGO:

Em primeiro, para tirar o máximo de proveito desta app, devemos ter sempre em conta algumas dicas. Muitas delas são oferecidas pelo próprio programador da aplicação. Por exemplo:

Use o MocPOGO com cautela: É importante lembrar que alterar a localização pode violar os termos de serviço de alguns jogos. Use a app com responsabilidade e por sua conta e risco.

Verifique a compatibilidade com o seu jogo: nem todos os jogos são compatíveis com ferramentas de alteração de localização. Certifique-se de que o MocPOGO funciona com o jogo que deseja utilizar.

Combine, preferencialmente, o MocPOGO com uma VPN: Para maior segurança e anonimato, considere usar o MocPOGO em conjunto com uma VPN (Virtual Private Network).

No entanto, é crucial ressalvar que o uso de apps para alterar a localização pode violar os termos de serviço de alguns jogos e até mesmo resultar em banimento da conta. Além disso, é importante estar ciente de possíveis implicações de segurança ao utilizar este tipo de aplicativo. É sempre recomendável utilizar o MocPOGO com cautela e por sua conta e risco.

Conclusão

Por último, o MocPOGO pode ser uma ferramenta útil para jogadores que desejam conectar-se com amigos noutras regiões ou aceder a items e personagens indisponíveis na sua localização. No entanto, é importante usar o aplicativo com responsabilidade e estar ciente das potenciais consequências.

Em segundo, para todos os interessados, existe o cupão que encontramos, enquanto testávamos a app que basta escrever PLAB30S para poder obter 30% de desconto sobre o preço base. Fica a dica.