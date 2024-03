Apple domina no Japão: metade de todos os smartphones vendidos foram iPhones

O domínio claro da Apple nos Estados Unidos não se reflete, tão linearmente, noutros mercados, havendo oscilações. No Japão, porém, em 2023, mais de metade de todos os smartphones vendidos foram iPhones.

De acordo com o Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker da International Data Corporation (IDC), o iPhone foi o smartphone mais vendido no Japão durante o quarto trimestre de 2023. Durante esse período, foram vendidas 8,3 milhões de unidades. Este foi o melhor trimestre do ano para a Apple, embora as vendas tenham descido 3,5%, relativamente ao período homólogo.

O grande responsável por estes resultados foi o iPhone 15. O modelo mais recente da Apple ajudou a marca a ultrapassar a Samsung, em termos de vendas, em 2023, e contribuiu para as mais de 8 milhões de unidades vendidas.

De facto, o iPhone tem liderado a lista de vendas de smartphones no Japão nos últimos anos, conseguindo manter a sua percentagem entre 49% e 51% de todos os smartphones, mais recentemente. De acordo com a IDC, em 2023, a percentagem foi de 51,9%.

No meio da intensificação da concorrência no mercado dos smartphones, os fornecedores locais no Japão estão gradualmente a ter dificuldade em competir com os fornecedores globais em termos de desenvolvimento e competitividade de produtos, incluindo smartphones dobráveis e com IA [Inteligência Artificial]. Em 2024, além da Google, que registou um rápido crescimento, outros fornecedores mundiais, como a Lenovo, que adquiriu a FCNT, e a Xiaomi, reforçarão a sua presença no mercado japonês. Entretanto, os fornecedores locais serão obrigados a reavaliar as suas posições no mercado nacional.

Explicou Masafumi Inbe, analista de Mercado da IDC Japão.

Assim sendo, parece que os Estados Unidos não são o único pódio onde a Apple se senta, pois o Japão é um dos países de língua não inglesa onde se vendem mais iPhones.

Apesar do claro destaque da Apple, a Google registou o maior crescimento e parece estar a conseguir reforçar a sua presença.