Dica: Poupar bateria automaticamente no Pixel ou no Pixel Watch? A Google explica

A bateria é provavelmente, um dos elementos que mais ansiedade gera nos utilizadores dos smartphones. Há que fazer uma gestão cuidada para garantir que esta nunca falha. A Google tem nos seus Pixel e no Pixel Watch o mesmo problema que qualquer fabricante. Assim, a gigante das pesquisas ensina como podemos poupar bateria automaticamente no Pixel ou no Pixel Watch.

Certamente que durante o dia a maioria dos utilizadores olha para o ecrã do seu smartphone ou do smartwatch para garantir o estado da sua bateria. Querem que esta dure o máximo, ao mesmo tempo que consegue tirar o máximo dos seus dispositivos. A Google dá agora algumas dicas e mostra uma forma simples de poupar a automaticamente no Pixel ou no Pixel Watch.

Ativar automaticamente a poupança de bateria no Pixel

O Pixel é a montra da Google no campo dos smartphones. Com o Android 14 presente, estes smartphones têm mecanismos para garantir, de forma automática e simples uma poupança de bateria. Assim, e nos momentos limite, estes equipamentos conseguem durar mais tempo. Para ligar a poupança automática, basta seguir estes passos.

Abra o aplicativo Configurações. Toque em Bateria, em Poupança de bateria e em Horário e lembretes. Certifique-se de que “Ative com base no nível da bateria” esteja ativado e deslize a barra até a percentagem desejada.

Esta opção tem a particularidade de permitir definir apenas valores entre os 20% e os 75%. A Google entende que fora destes valores não adianta ativar a poupança, ou por ser tarde demais, ou por estar ainda com valores muito elevados de bateria.

Ativar economia de bateria no Pixel Watch

No caso do Pixel Watch, em qualquer um dos modelos, a Google colocou também uma opção similar no Wear OS. Esta tem a diferença de ser manual e depender da intervenção do utilizador. Assim, e para ativar a poupança de bateria no smartwatch da gigante das pesquisas, devem ser seguidos os seguintes passos.

Deslize para baixo. Toque no ícone da bateria e confirme o passo que está a dar. Receberá uma confirmação de que o Modo de poupança de bateria está ativado.

Durante o tempo em que a poupança estiver ativada, as funções do smartwatch vão ser reduzidas ao mínimo. Reverter este passo é simples e requer apenas que repitam o que fizeram para o ativar. Dai em diante, o consumo de bateria no Pixel Watch volta ao normal.

É desta forma simples que conseguem garantir uma utilização mais prolongada dos Pixel e do Pixel Watch. Em outros smartphones com o Android 14 e smartwatches com a versão mais recente do Wear OS será similar e o processo poderá ser repetido para assim garantir muito mais tempo útil de utilização da bateria.