Pentágono quer a Starship da SpaceX para missões estratégicas

O Pentágono quer colaborar com a SpaceX, de Elon Musk, para operar a sua Starship, controlando o foguete nos momentos em que considerar necessário.

O Departamento de Defesa dos Estados Unidos reuniu-se, recentemente, com a SpaceX, com o objetivo de assumir o controlo da sua Starship em missões estratégicas.

Este foguete da empresa de Elon Musk é o maior e mais poderoso do mundo, tendo sido o primeiro a ser projetado para ser um sistema total e rapidamente reutilizável. Tanto a Starship quanto o seu booster, Super Heavy, foram projetados para pousar e voar novamente em poucas horas.

Estivemos em conversações e tudo se resumiu a missões específicas, onde às vezes há alto risco ou uso potencialmente perigoso. O Departamento de Defesa está a averiguar se precisa do foguete Starship como um ativo próprio e se a SpaceX poderia acomodar isso.

Explicou Gary Henry, ex-comandante da Força Aérea americana, que agora trabalha como consultor da SpaceX em questões de segurança nacional, confirmando que a empresa está em negociações com o Pentágono.

O Pentágono já havia materializado o seu interesse estratégico na SpaceX, quando contratou a missão Rocket Cargo, com a qual a empresa garante à Força Aérea a entrega de até 150 toneladas de carga de um ponto a outro da Terra numa questão de minutos.

Nesta nova negociação, o Departamento de Defesa propõe um cenário no qual poderia utilizar a Starship como se fosse um veículo de transporte militar da sua propriedade. Dependendo de como as negociações terminarem, poderá assumir, em alternativa, a forma de um veículo emprestado ao governo e devolvido no final da missão.

Se tivermos de comprar o serviço comercial, fá-lo-emos, mas pode haver alguns casos de uso em que seja necessário que o veículo pertença ao governo, seja operado pelo governo.

Disse o coronel da Força Aérea Eric Felt.

A utilização da Starship tem um grande valor estratégico para os Estados Unidos, pois, apesar de a China estar a desenvolver as suas próprias Starships, permanece vários anos atrás da SpaceX em tecnologia de lançadores reutilizáveis.

Leia também: