“É uma loucura”: foi encontrada uma nova classe de vida no sistema digestivo humano

Ao espreitarem a selva de micróbios que vivem dentro de nós, os investigadores depararam-se com o que parece ser uma nova classe de objetos no sistema digestivo humano. O biólogo Ivan Zheludev e os seus colegas argumentam que a sua estranha descoberta pode não ser de todo um vírus, mas sim um grupo inteiramente novo de entidades.

É uma loucura. Quanto mais olhamos, mais coisas malucas vemos.

Disse o biólogo celular Mark Peifer, da Universidade da Carolina do Norte, que não esteve envolvido no estudo.

Estes misteriosos pedaços de material genético não têm sequências detetáveis ou mesmo semelhanças estruturais conhecidas de quaisquer outros agentes biológicos.

Por isso, o biólogo Ivan Zheludev, da Universidade de Stanford, e os seus colegas argumentam que pode ser um grupo inteiramente novo de entidades que podem ajudar a colmatar a antiga lacuna entre as moléculas genéticas mais simples e os vírus mais complexos.

Os obeliscos compreendem uma classe de ARNs diversos que colonizaram e passaram despercebidos nos microbiomas humanos e globais.

Escrevem os investigadores num artigo de pré-impressão.

Com o nome das estruturas altamente simétricas, semelhantes a varas, formadas pelos seus comprimentos torcidos de ARN, as sequências genéticas dos Obeliscos têm apenas cerca de 1000 caracteres (nucleótidos) de tamanho. De facto, esta brevidade é provavelmente uma das razões pelas quais não se reparou nelas anteriormente.

Foram identificados 30 mil Obeliscos diferentes

Num estudo que ainda tem de ser revisto, Zheludev e a sua equipa pesquisaram 5,4 milhões de conjuntos de dados de sequências genéticas publicadas e identificaram quase 30 mil Obeliscos diferentes. Estes apareceram em cerca de 10% dos microbiomas humanos que a equipa examinou.

Num conjunto de dados, os Obeliscos apareceram em 50% das amostras orais dos doentes. Além disso, diferentes tipos de Obeliscos parecem estar presentes em diferentes áreas do nosso corpo.

Isto apoia a ideia de que os Obeliscos podem ser colonizadores do microbioma humano.

Explicam os investigadores.

Conseguiram isolar um tipo de célula hospedeira do nosso microbioma, a bactéria Streptococcus sanguinis - um micróbio comum da boca humana. O Obelisco nestes micróbios tinha um laço com 1137 nucleótidos de comprimento.

Embora não conheçamos os 'hospedeiros' de outros Obeliscos, é razoável assumir que pelo menos uma fração pode estar presente em bactérias.

Escrevem Zheludev e os colegas. Para além da questão da origem dos Obeliscos, todos parecem incluir códigos para uma nova classe de proteínas a que os investigadores chamaram Oblins.

As instruções para a construção destas proteínas parecem ocupar pelo menos metade do material genético dos Obeliscos. Como estas proteínas são tão semelhantes em todos os Obeliscos, os investigadores suspeitam que possam estar envolvidas no processo de replicação da entidade.

Esta capacidade de codificar proteínas torna-os diferentes de outros loops de ARN conhecidos, chamados viróides, mas também não parecem ter os genes para fazer as conchas de proteínas em que os vírus de ARN (incluindo o COVID-19) vivem quando estão fora das células.

São também significativamente maiores do que outras moléculas genéticas que coexistem no interior das células, desde plantas a bactérias, chamadas plasmídeos, que são mais frequentemente compostas por ADN. No entanto, Zheludev e a sua equipa não conseguiram identificar qualquer impacto dos Obeliscos nos seus hospedeiros bacterianos, ou um meio pelo qual se pudessem espalhar entre as células.

Estes elementos podem nem sequer ser 'virais' por natureza e podem assemelhar-se mais a 'plasmídeos de ARN'.

Concluem.

