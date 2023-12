Dragão Bombeiro do Japão não cospe fogo e serve para apagar incêndios

O Japão criou um dragão que, contrariamente àqueles que imaginamos, que cospem fogo e não são muito amigáveis, servirá para apagar incêndios.

Quando pensamos num dragão, a imagem que criamos é a de uma criatura gigante, com um espeto pouco agradável. Contudo, um grupo de investigadores japoneses inspiraram-se no ser mitológico e criaram algo um pouco diferente.

De nome Dragon Firefighter (em português, Dragão Bombeiro), trata-se de um sistema de combate a incêndios concebido para, como o próprio nome indica, ajudar bombeiros.

Dragão serve para apagar incêndios e proteger os colegas humanos

Conforme explicado num artigo publicado na revista Frontiers in Robotics and AI, o robô possui uma mangueira de quatro metros de comprimento que pode propulsar-se, mudar de forma e mover-se, movimentando jatos de água que saem do centro e das extremidades, através de jatos controláveis.

Segundo os criadores, este Dragon Firefighter está ligado a um camião de bombeiros com um tanque de água de 14.000 litros. Este fornece a quantidade suficiente para que os jatos disparem água a um ritmo de 6,6 litros por segundo, empurrem a mangueira para cima e apaguem o fogo.

Por terem um colega robótico a tratar do incêndio, os bombeiros podem posicionar-se, em segurança, a poucos metros do fogo.

Por forma a ser possível movimentá-lo com precisão, a unidade de controlo tem um ecrã que mostra imagens a serem recolhidas por uma câmara convencional e uma câmara térmica, ambas instaladas na cabeça do robô. Este sistema facilita o processo e permite que os operadores identifiquem a direção para onde apontar o sistema.

Estimamos que serão necessários cerca de dez anos para utilizar o nosso robô em cenários reais de combate a incêndios.

Explicou o investigador Yuichi Ambe.

A Universidade de Tohoku tem uma equipa de investigação a trabalhar em sistemas como o Dragon Firefighter desde 2016. No entanto, decidiram apresentar o seu protótipo mais avançado, agora, e publicar os detalhes do projeto, para que qualquer pessoa possa criar a sua própria versão ou melhorar a já existente.

Daqui em diante, a equipa vai concentrar-se em aumentar o alcance do Dragão Bombeiro, bem como em desenvolver novas táticas de combate a incêndios.