BBC está a explorar parceiros de IA para melhorar a indústria das notícias

A maior empresa de notícias do Reino Unido, a BBC, expôs as linhas orientadoras do plano que pretende seguir na exploração do uso da IA generativa para, inclusivamente, pesquisa e produção de jornalismo, arquivo e experiências personalizadas.

Segundo o The Verge, o director of nations, Rhodri Talfan Davies, disse que a emissora acredita que a tecnologia oferece oportunidades para agregar mais valor ao público e à sociedade.

A inovação sempre esteve no coração da BBC. Desde as primeiras transmissões de rádio em 1922 até à televisão a cores na década de 1960 e o rápido desenvolvimento dos nossos serviços online e móveis ao longo dos últimos 25 anos, a inovação impulsionou a evolução da BBC a cada passo.

As três linhas orientadoras indicam que a empresa agirá sempre no melhor interesse do público, priorizará o talento e a criatividade, respeitando os direitos dos artistas, e será aberta e transparente sobre a produção da IA.

A BBC partilhou que estabelecerá parcerias com empresas de tecnologia, empresas de ‘media’ e reguladores para desenvolver com segurança a IA generativa e concentrar-se em manter a confiança na indústria das notícias.

BBC quer afastar-se da OpenAI

À medida que a BBC investiga as potenciais aplicações da IA generativa no jornalismo, decidiu bloquear rastreadores da Web da OpenAI e da Common Crawl para aceder aos seus sites.

Esta decisão da BBC surge a par de outras, tomadas pela CNN, New York Times e Reuters, que também implementaram restrições semelhantes, tendo em vista salvaguardar o seu conteúdo protegido por direitos de autor.